Marco Rubio llama “ilegítima” a la Corte Penal Internacional y anuncia nuevas acciones de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a cuestionar la legitimidad de la Corte Penal Internacional (CPI) y adelantó que el Gobierno de Donald Trump impulsará nuevas acciones para limitar su capacidad de investigar y procesar a ciudadanos de países que no reconocen su jurisdicción.

Durante una reunión del gabinete estadounidense celebrada este viernes en Camp David, Rubio criticó que el tribunal con sede en La Haya pueda actuar contra dirigentes políticos o militares de Estados que no forman parte del Estatuto de Roma.

El funcionario afirmó que Washington intentó promover cambios en el funcionamiento de la Corte, pero acusó a sus integrantes de rechazar las propuestas. También aseguró que varios países comparten las críticas estadounidenses y anunció una iniciativa para aumentar la presión contra el organismo.

La postura forma parte de una campaña anunciada por el Departamento de Estado el 13 de julio para combatir lo que la administración Trump considera una amenaza de la CPI contra la soberanía de Estados Unidos.

¿Por qué Estados Unidos rechaza a la Corte Penal Internacional?

Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI. Washington sostiene que el tribunal no debe ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses ni sobre personas de países que tampoco hayan ratificado ese acuerdo.

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Rubio advirtió que, bajo la interpretación jurídica de la Corte, integrantes de las Fuerzas Armadas, funcionarios y dirigentes políticos estadounidenses podrían ser investigados por acciones desarrolladas en territorios donde el tribunal sí tiene competencia.

La administración Trump ya impuso sanciones contra jueces y otras personas relacionadas con investigaciones de la CPI. En febrero de 2025, el presidente firmó una orden que calificó como “ilegítimas” determinadas actuaciones del organismo contra Estados Unidos e Israel.

¿Qué relación tiene Netanyahu con la nueva crítica de Marco Rubio?

Las declaraciones ocurrieron después de una visita a Estados Unidos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien tiene una orden de arresto emitida por la CPI desde el 21 de noviembre de 2024.

El tribunal lo acusa de presunta responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el conflicto en Gaza. Estas imputaciones no representan una sentencia y deberán resolverse mediante el procedimiento de la Corte.

Estados Unidos e Israel no forman parte del Estatuto de Roma. Por ello, las autoridades estadounidenses no están obligadas por ese tratado a detener a Netanyahu durante una visita a su territorio.

RUBIO CUESTIONA LA LEGITIMIDAD DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL



🇺🇸| El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, criticó el funcionamiento de la CPI y puso en duda su autoridad sobre países que no forman parte del tribunal. “La Corte Penal Internacional es una organización… pic.twitter.com/tWeajbGxDW — News On Demand (@OnDemand_News) July 31, 2026

Rubio destaca alianza contra el “terrorismo de extrema izquierda”

Durante el balance presentado al gabinete, el secretario de Estado también mencionó una reunión internacional convocada por Washington para coordinar acciones contra organizaciones que el Gobierno estadounidense clasifica como vinculadas con el terrorismo político de extrema izquierda.

La Casa Blanca informó que el encuentro reunió a representantes de decenas de gobiernos con el propósito de intercambiar información, combatir el financiamiento, proteger infraestructura y coordinar respuestas internacionales.

Rubio afirmó que Estados Unidos busca consolidar una coalición permanente. Al mismo tiempo, dejó claro que la presión contra la Corte Penal Internacional continuará como una prioridad de la política exterior de la administración Trump.

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