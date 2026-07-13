Estados Unidos lanza campaña para “desmantelar” la Corte Penal Internacional y presionará a países aliados

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una ofensiva diplomática para debilitar y, eventualmente, “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI), organismo al que acusa de representar una amenaza para la soberanía estadounidense.

La nueva estrategia de la administración de Donald Trump contempla ampliar las sanciones contra jueces, fiscales y personal vinculado con la Corte, restringir su entrada a territorio estadounidense y presionar a países aliados para que rechacen la autoridad del tribunal con sede en La Haya.

Rubio sostuvo que Washington utilizará herramientas diplomáticas, financieras y políticas contra el organismo, al que acusa de intentar procesar a ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento de su gobierno. Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI.

¿Por qué Estados Unidos busca desmantelar la Corte Penal Internacional?

El gobierno estadounidense rechaza que la Corte pueda investigar o procesar a militares y funcionarios de países que no reconocen su jurisdicción.

La tensión aumentó por las investigaciones relacionadas con posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán y por las acciones judiciales contra funcionarios de Israel, uno de los principales aliados de Washington.

La administración Trump ya impuso sanciones contra integrantes del tribunal por su participación en investigaciones relacionadas con ciudadanos estadounidenses e israelíes. Estas medidas han incluido congelamiento de activos, restricciones financieras y prohibiciones de ingreso a Estados Unidos.

Marco Rubio presionará a países aliados

La campaña contempla convocar a embajadores y representantes de gobiernos extranjeros para pedirles que se retiren de la CPI o rechacen públicamente sus procedimientos.

Rubio advirtió que habrá mayor escrutinio sobre los países que reciben apoyo militar o económico de Estados Unidos y que, al mismo tiempo, respaldan la actuación del tribunal.

La intención es ejercer presión especialmente sobre naciones que dependen del denominado “paraguas de seguridad” estadounidense, aunque el Departamento de Estado no precisó qué consecuencias enfrentarían quienes mantengan su respaldo a la Corte.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La CPI es un tribunal permanente creado mediante el Estatuto de Roma para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.

Marco Rubio: Why We’re Dismantling the International Criminal Court.

America never agreed to a world tribunal that can override our own courts and the Constitution.https://t.co/UuWAxKkJiN — Steve Mattos (@mattos3806) July 13, 2026

Su jurisdicción es complementaria a la de los tribunales nacionales y puede intervenir cuando los Estados no pueden o no quieren investigar determinados delitos internacionales.

Estados Unidos, Israel, Rusia y otros países no forman parte del Estatuto de Roma, aunque la Corte sostiene que puede investigar hechos cometidos en territorios de Estados miembros.

La ofensiva anunciada por Rubio marca una escalada en la disputa entre Washington y el organismo internacional, que ha defendido su independencia y ha señalado que las sanciones contra sus funcionarios afectan el funcionamiento de la justicia internacional.

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