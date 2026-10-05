Donald Trump celebra a Bolsonaro, en posición de fuerza ante Lula en Brasil

El derechista Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza y con un guiño de Donald Trump el balotaje del 25 de octubre en Brasil contra el presidente Lula, que deberá batallar para intentar una remontada.

El senador conservador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La ventaja del hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) suma a Brasil a un fenómeno global del crecimiento de la derecha, que se ha impuesto en varias elecciones en América Latina bajo la influencia de Trump.

Sin manifestarle su apoyo directamente, el presidente estadounidense saludó el lunes la "gran victoria" del heredero de su aliado, que cumple prisión domiciliaria por golpismo.

Trump, que impuso aranceles y sanciones a Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro, indicó que la disputa en el balotaje será "muy reñida".

Noticia Destacada América Latina gira a la derecha: ¿qué aliados políticos le quedarían a México si Lula pierde Brasil?

Poco conocido a nivel nacional hace unos meses, Flávio se define como "más moderado" que su padre, pero recuerda que el ultraderechista es su "brújula". Bolsonaro sumó 56 millones de votos, más que su padre en la primera vuelta de 2018 y de 2022.

"El cambio"

La victoria de Flávio se dio a la par con un avance del bolsonarismo en el Congreso, la Cámara de Diputados y los tres estados con más electores del país.

La exprimera dama Michelle Bolsonaro y otros dos hijos de Jair Bolsonaro conquistaron escaños parlamentarios. La Bolsa de Sao Paulo marcó este lunes un máximo histórico, una clara señal de apoyo de los mercados.

"Está decretado el fin de la era del Partido de los Trabajadores" de Lula, llegó "el cambio en nuestro país", aseguró Flávio triunfante el domingo en Brasilia.

Durante la campaña, Flávio prometió combatir el alto precio de la carne y otros productos, y mano dura contra la inseguridad rampante.

Además, anticipó un ajuste fiscal para contener el incremento de la deuda pública registrado durante el tercer mandato de Lula.

Lula centró su campaña en la defensa de la soberanía frente a la presión de Trump y en recordar el legado de sus tres gobiernos, con una larga lista de programas sociales.

Há pouco, Donald Trump comentou o resultado de Flávio Bolsonaro no 1º turno: “uma grande vitória” https://t.co/C7s8Cb1MZO — Sam Pancher (@SamPancher) October 5, 2026

Durante su tercer mandato, la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, pero los brasileños se quejan del costo de vida y están hastiados con la delincuencia.

"Los brasileños están preocupados por cosas concretas como los precios en los supermercados, el miedo a ser asaltados y las deudas de las tarjetas de crédito", dijo a la AFP el analista político Thomas Traumann. Pero "no por conceptos abstractos como la soberanía o la importancia de Lula en la historia", agregó.

Votos blancos y abstención

Lula, de 80 años y en busca de un cuarto mandato, admitió que el resultado fue "inesperado". "Estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño", dijo en Sao Paulo.

"Lula todavía tiene chances", dijo a la AFP la politóloga Carolina Botelho, pese a que los candidatos menores, que sumaron casi el 8% de los votos, son casi todos de derecha.

Deberá convencer a quienes votaron en blanco o nulo y al 21% que se abstuvo, consideró la analista de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro.

Recordó, sin embargo, que desde el retorno de la democracia, quien sale con ventaja en la primera vuelta de unas presidenciales en Brasil gana la segunda.

Apoyos externos

Dentro de tres semanas, Flávio Bolsonaro podría sumar el gigante suramericano a la lista de países que viraron a la derecha en los últimos tiempos como Chile, Perú y Colombia. El presidente argentino, Javier Milei, felicitó al senador por su ventaja ante el "comunista" Lula.

"Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda", escribió el colombiano Abelardo de la Espriella. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deseó a Bolsonaro una "gran victoria" en el balotaje.