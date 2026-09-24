Mahmud Abbas alerta ante la ONU por situación palestina y exige acelerar plan para Gaza

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, aseguró este jueves 24 de septiembre que la situación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental representa, desde su perspectiva, una amenaza para la permanencia del pueblo palestino en su territorio.

Durante un mensaje por videoconferencia ante la 81 Asamblea General de Naciones Unidas, Abbas sostuvo que el problema ya no se limita al futuro de la solución de dos Estados, sino que afecta directamente las condiciones de vida de la población palestina.

La Semana de Alto Nivel de la Asamblea General se desarrolla en Nueva York del 22 al 29 de septiembre, mientras que el debate general se celebra del 22 al 26 y continuará el día 28.

Abbas pide acelerar plan de Trump para Gaza

El dirigente palestino reclamó avances en el plan respaldado por Estados Unidos para Gaza y advirtió que la etapa de transición no debería convertirse en una situación permanente sin fechas definidas ni una salida política.

Abbas recordó que ese esquema contempla, entre otros puntos, una administración palestina tecnocrática temporal bajo supervisión internacional y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes. El plan fue incorporado a la resolución 2803 del Consejo de Seguridad en 2025.

Noticia Destacada Irán descarta rendirse ante Estados Unidos y apuesta por la diplomacia para terminar la guerra

El presidente palestino sostuvo que, hasta ahora, varios de esos componentes no se han concretado en el terreno y pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, evitar cualquier anexión de territorio palestino y rechazar desplazamientos de población.

Abbas ya había expresado meses atrás su respaldo al plan estadounidense para un alto el fuego, entrada de ayuda humanitaria y reconstrucción de Gaza, aunque había advertido sobre retrasos en su aplicación.

Critica falta de visa para asistir a Nueva York

Abbas también cuestionó que Estados Unidos no le concediera una visa para acudir presencialmente a la Asamblea General, por lo que tuvo que intervenir nuevamente a distancia.

El dirigente calificó la medida como “ilegítima y punitiva” y sostuvo que las autoridades palestinas no deberían ser sancionadas por recurrir a organismos como la ONU, la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional.

La cuestión de las visas para representantes palestinos ya había generado reclamos dentro de Naciones Unidas. En 2025, expertos de la organización señalaron que el acuerdo que regula la sede de la ONU establece obligaciones para facilitar el ingreso de funcionarios que participan en reuniones oficiales.

El presidente palestino, Mahmud Abás, denuncia en un mensaje pregrabado ante la Asamblea General de la ONU que Estados Unidos le denegó la visa para asistir a la sesión, una medida que califica de “ilegítima y punitiva”.



📹ONU pic.twitter.com/rFNhQ1NCFr — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 24, 2026

Abbas denuncia violencia en Cisjordania

Durante su intervención, Abbas también acusó a grupos de colonos israelíes de cometer ataques contra comunidades palestinas en Cisjordania y pidió a la comunidad internacional actuar frente a esos hechos.

Asimismo, afirmó que los palestinos atraviesan una de las etapas más delicadas de su historia y volvió a referirse al riesgo de una nueva Nakba, término utilizado para describir el desplazamiento masivo de palestinos ocurrido en 1948.

Las afirmaciones de Abbas reflejan la posición de la dirigencia palestina sobre el conflicto y se producen en medio de una Asamblea General marcada por llamados internacionales a contener la escalada regional y buscar una salida política.

IO