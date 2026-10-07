Manifestantes interrumpen a Donald Trump en un mitin en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interrumpido varias veces por manifestantes el miércoles cuando pronunciaba un discurso en un mitin en Texas, mientras la prensa informó de una docena de personas retiradas del evento.

En las últimas semanas, Trump ha celebrado mítines por todo el país en un intento de movilizar a sus seguidores y ayudar a los candidatos de su partido para las elecciones legislativas de noviembre.

El presidente republicano, de 80 años, calificó a los que intervinieron de "manifestantes pagados" mientras que la multitud empezó a corear "U-S-A" y a abuchearlos.

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Los republicanos se juegan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que podría significar una nueva conformación parlamentaria adversa a la agenda del gobierno.

El costo de vida se ha convertido en un tema central en la recta final de las elecciones de noviembre, con los precios de los combustibles en máximos históricos y cuando la impopular guerra de Trump en Irán entra en su octavo mes.