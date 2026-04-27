Procesan a hombre por intento de asesinato contra Trump en Washington: enfrenta cadena perpetua

El hombre señalado por el intento de ataque armado durante un evento al que asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue formalmente procesado por un tribunal federal en Washington.

Se trata de Cole Allen, de 31 años, quien enfrenta cargos por intentar asesinar al mandatario, además de dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego.

Cargos por intento de asesinato

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Allen es acusado de intentar perpetrar el ataque durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que reunió a funcionarios, periodistas y figuras públicas.

Los cargos presentados en su contra contemplan una pena máxima de cadena perpetua en caso de que sea declarado culpable.

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Detención tras intento de ataque

El incidente ocurrió el pasado sábado, cuando el sospechoso intentó ingresar armado al recinto donde se realizaba el evento en Washington.

Elementos del Servicio Secreto actuaron de inmediato para contener la situación, logrando detener al individuo antes de que pudiera acercarse al presidente.

No se reportaron personas lesionadas durante el operativo.

Proceso judicial en curso

Allen compareció ante un tribunal federal, donde se formalizaron las acusaciones en su contra. Las autoridades continúan integrando la investigación para esclarecer los motivos del intento de ataque.

El caso será seguido por instancias federales, dado que involucra la seguridad del presidente de Estados Unidos.

Cole Tomas Allen: "I am targeting the Administration Officials. They are my targets & I'm prioritizing from the top down, the highest ranking from the lowest & I will not hesitate to get involved in any kind of encounter w/anyone who blocks me from the President."



NOT STAGED!⚖️ pic.twitter.com/Uj5XNOWftv — 🇺🇲USAϻɨssϻAƓAϻă†ɨᴄ🇺🇲 (@USASyLyMiss) April 27, 2026

Seguridad en eventos de alto perfil

El incidente ha reavivado la discusión sobre los protocolos de seguridad en eventos públicos donde participan altos funcionarios.

Las agencias encargadas de la protección presidencial mantienen operativos reforzados para prevenir cualquier amenaza.

Este caso se suma a otros episodios recientes que han puesto en alerta a las autoridades estadounidenses sobre posibles riesgos contra figuras políticas de alto nivel.

Con información de AFP

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