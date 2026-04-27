Sheinbaum condena ataque contra Trump y rechaza violencia política: “México fue el primero en solidarizarse”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó el intento de ataque armado ocurrido en Washington durante un evento donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró la postura de su gobierno en contra de la violencia política.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que México fue el primer país en expresar solidaridad tras los hechos, al tiempo que celebró que tanto Trump como la primera dama, Melania Trump, resultaron ilesos.

México condena la violencia política

Sheinbaum afirmó que su administración mantiene una posición clara frente a cualquier acto violento, especialmente cuando se trata de diferencias políticas.

“La democracia es la vía para resolver conflictos”, sostuvo, al señalar que no se puede justificar el uso de la violencia como mecanismo de presión o solución.

En ese sentido, insistió en que el rechazo a este tipo de hechos debe ser firme y constante en cualquier contexto.

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¿Qué ocurrió en el intento de ataque en Washington?

El incidente se registró durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Hotel Washington Hilton.

De acuerdo con reportes oficiales, un hombre armado intentó ingresar al recinto, lo que provocó la intervención inmediata del Servicio Secreto, que evacuó al presidente estadounidense, su esposa y otros funcionarios.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los asistentes resultó herido y que el sospechoso fue detenido en el lugar.

Investigación en curso y perfil del agresor

El individuo señalado como responsable fue identificado como Cole Allen, un hombre de 31 años originario de California. Según información preliminar, actuó de manera individual y no logró vulnerar el perímetro de seguridad.

El caso ya es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), cuyos agentes trabajan para esclarecer los motivos detrás del intento de ataque.

Se prevé que el detenido enfrente cargos relacionados con uso de armas y agresión a autoridades federales.

Contexto de seguridad en Estados Unidos

Este hecho se suma a otros incidentes recientes en los que Donald Trump ha sido blanco de amenazas o intentos de agresión, lo que ha encendido alertas sobre la seguridad en eventos públicos de alto perfil.

Ante este escenario, la presidenta mexicana reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos democráticos y evitar cualquier forma de violencia en la vida política.

México, dijo, continuará promoviendo el diálogo y el respeto como base para la convivencia entre naciones y actores políticos.

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