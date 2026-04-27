¿Pueblos Mágicos en un día? Así es el tour en Tren Maya desde la estación de San Francisco de Campeche

Ruta del Tren Maya de Campeche a Izamal y Valladolid: horarios y recorrido

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El Tren Maya ofrece desde la estación San Francisco de Campeche una ruta muy turística y accesible hacia el interior de Yucatán, con Izamal como uno de los destinos más atractivos para una escapada cultural. Saliendo en el tren de las 7:00 am, los viajeros llegan a Izamal alrededor de las 9:58 am, después de poco menos de tres horas de recorrido que atraviesa selva y pueblos mayas.

Esta parada permite bajar directamente en la Ciudad Amarilla, famosa por su convento franciscano y la pirámide Kinich Kakmó, donde se puede disfrutar de un ambiente colonial, mercados locales y tours en buggy. Para quienes buscan extender la experiencia, el mismo tren continúa hacia Valladolid, alcanzando esa estación cerca de las 11:18 am, en un trayecto total de unas cuatro horas y media desde Campeche.

Precios del Tren Maya 2026: costos de Campeche a Izamal y Valladolid

Los precios en clase Turista resultan bastante accesibles en 2026. Un boleto de Campeche a Izamal oscila entre 260 y 450 pesos, mientras que hasta Valladolid se encuentra alrededor de 400 a 600 pesos, con descuentos importantes para residentes locales de los estados del sureste al presentar INE. La clase Premier eleva el costo, pero ofrece mayor comodidad. Se recomienda comprar con anticipación en el sitio oficial o taquillas de la estación, ya que los horarios y disponibilidad pueden ajustarse según la demanda. Existen trenes de regreso en la tarde que facilitan el viaje de ida y vuelta en el mismo día.

Izamal destaca por su arquitectura amarilla y riqueza cultural.

Esta ruta destaca por su valor turístico y fotogénico, ideal para quienes prefieren el encanto de los pueblos mágicos sobre las playas masivas. Izamal combina pirámides prehispánicas, arquitectura colonial amarilla y gastronomía yucateca, mientras Valladolid ofrece cenotes cercanos, callejones coloridos y proximidad a sitios como Ek Balam.

El paisaje desde el tren, con haciendas y selva baja, enriquece la experiencia y la convierte en una opción ecológica y cómoda frente al autobús tradicional. Para campechanos, representa una forma económica de explorar el patrimonio maya sin largas distancias.

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JGH