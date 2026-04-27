Repatriación del yucateco fallecido en República Dominicana avanza; llegaría en dos semanas

El proceso de repatriación del cuerpo de Luis Antonio Pool Mutul, originario de Yaxcopoil en Umán, avanza tras su fallecimiento en Santo Domingo, República Dominicana, en espera de ser trasladado a Yucatán.

Así lo informó el Gobierno del Estado a través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), detallando que se brinda acompañamiento integral en el proceso de traslado del ciudadano yucateco.

Por instrucciones del director del Indemaya, José Feliciano Moo y Can, se ha proporcionado atención directa a la familia del fallecido, en particular a su esposa, Shirley Azenet Poot Chuc, quien solicitó apoyo institucional para gestionar el traslado del cuerpo a su lugar de origen.

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Como parte de las acciones emprendidas desde el 20 de abril, cuando familiares del fallecido establecieron contacto para dar a conocer el caso, se brindó a la viuda acompañamiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para la firma de la documentación correspondiente.

Asimismo, se mantiene comunicación con la Embajada de México en República Dominicana y se ha coordinado el envío de documentación a la funeraria responsable del servicio.

Se informa que la empresa donde laboraba el connacional cubrirá el traslado del cuerpo hasta el Aeropuerto de Cancún y que, en coordinación con el Ayuntamiento de Umán, se gestionó el traslado terrestre desde esa terminal hasta su comunidad de origen.

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Adicionalmente, el Gobierno del Estado otorgará a la familia un apoyo económico de 20 mil pesos para contribuir a los gastos derivados de esta situación.

El proceso de repatriación continúa en curso y, aunque aún no se tiene una fecha definida, se estima que el traslado se concrete en un plazo aproximado de dos semanas, sujeto a la conclusión de los requerimientos de ley, debido a que la causa del fallecimiento se encuentra bajo investigación.

Mientras tanto, el Gobierno del Estado mantiene comunicación permanente con la familia del fallecido, así como coordinación con las instancias involucradas para dar seguimiento al caso.