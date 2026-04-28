Choque de trenes en Indonesia deja 15 mujeres muertas; viajaban en vagón exclusivo contra el acoso

Un choque entre dos trenes en Indonesia dejó al menos 15 personas muertas y 84 heridas, de acuerdo con autoridades locales y reportes de medios.

Todas las víctimas mortales eran mujeres y viajaban en un vagón reservado exclusivamente para ellas, una medida implementada en el país para reducir casos de acoso en el transporte público.

El accidente ocurrió la noche del lunes en la estación de Bekasi Este, ubicada a unos 20 kilómetros de Yakarta.

Según la información preliminar, un tren de cercanías procedente de la capital indonesia fue impactado por detrás por un tren de larga distancia, luego de que el primero tuviera que detenerse al encontrar un taxi sobre las vías.

¿Qué se sabe del choque de trenes en Indonesia?

El vagón femenino, ubicado en la parte final del convoy, fue el más afectado por la colisión. De acuerdo con Basarnas, la agencia indonesia de rescates, los cuerpos de las víctimas fueron localizados en esa unidad.

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Las mujeres fallecidas tenían entre 19 y 50 años. Una sobreviviente relató a EFE que vio a varias pasajeras correr y gritar antes de notar que otro tren se acercaba por detrás. Después del impacto, logró salir por una ventana y fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

¿Por qué había un vagón exclusivo para mujeres?

Indonesia implementó en 2010 vagones exclusivos para mujeres ante las denuncias por tocamientos y acoso en trenes saturados. La medida comenzó en rutas de alta demanda, como Yakarta-Bogor, y después se amplió debido a su aceptación.

Al menos 14 muertos tras colisión de dos trenes a las afueras de Yakarta



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Tras el accidente, la ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, Arifah Choiri Fauzi, señaló que se evaluará la ubicación de estos vagones, al considerar que deberían colocarse en la parte media de los trenes.

El presidente Prabowo Subianto pidió una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del choque.

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