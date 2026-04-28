Sheinbaum Pardo va por megaterminal en Buenavista: será el nuevo centro ferroviario clave del país

La estación Buenavista, en la Ciudad de México, será objeto de una transformación profunda para convertirse en uno de los principales centros de conexión ferroviaria del país.

Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que este proyecto forma parte de la estrategia nacional para fortalecer el transporte de pasajeros y mejorar la movilidad en el Valle de México.

Actualmente, esta terminal opera como punto final del Tren Suburbano que conecta Cuautitlán con la capital. Sin embargo, el plan del Gobierno federal busca ampliar su alcance para integrarla con nuevas rutas ferroviarias en construcción, lo que permitirá consolidarla como un nodo estratégico a nivel regional.

¿Cómo será la transformación de Buenavista como nodo ferroviario?

De acuerdo con lo expuesto, Buenavista no solo mantendrá sus servicios actuales, sino que también se convertirá en punto de salida y llegada de nuevas rutas hacia ciudades clave como Querétaro, Pachuca y Nuevo Laredo. Esto permitirá concentrar servicios metropolitanos e interurbanos en una misma terminal.

El proyecto contempla una modernización integral de la infraestructura, que incluye ampliación de andenes, mejoras en accesos y una reorganización operativa para atender un mayor flujo de pasajeros.

Noticia Destacada Sheinbaum acelera Tren México-Pachuca: obra avanza 30% y promete impulsar desarrollo en Hidalgo

El objetivo es ofrecer una alternativa eficiente frente a la saturación vehicular que enfrenta diariamente la zona metropolitana.

¿Qué pasará con el Tren Suburbano y sus contratos?

La presidenta también informó que, tras la adquisición del sistema del Tren Suburbano por parte del Estado, se llevará a cabo una revisión de los contratos vigentes relacionados con su operación. Esta tarea estará a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura.

La evaluación buscará garantizar que los acuerdos se ajusten al marco legal y detectar posibles irregularidades.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein destacó que "en las siguientes semanas, pasa la operación completa al Fondo Nacional de Infraestructura" del Tren Suburbano de Buenavista a Cuautitlán, y adelantó que "se revisarán contratos" en el marco de la ley. Además, informó… pic.twitter.com/mQhDbwTUgk — Canal Catorce (@canalcatorcemx) April 28, 2026

Con ello, el Gobierno pretende fortalecer el control público del sistema ferroviario, mejorar la transparencia en el uso de recursos y asegurar que los nuevos proyectos avancen sin obstáculos.

La modernización de Buenavista se integra al plan nacional de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros, considerado una pieza clave para impulsar la conectividad, reducir tiempos de traslado y detonar el desarrollo económico en distintas regiones del país.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO