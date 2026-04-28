SSPC, Marina y Defensa detallan el megaoperativo que golpeó al CJNG con capturas de “El Jardinero” y “El Güero Conta”

La detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, y de César “N”, conocido como “El Güero Conta”, marcó uno de los operativos más relevantes en materia de seguridad reciente en México.

En conferencia conjunta, los titulares de Seguridad, Marina y Defensa detallaron que ambas capturas fueron resultado de meses de trabajo coordinado entre instituciones federales, con un impacto directo en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estas acciones representan un golpe a las capacidades operativas, financieras y logísticas de esta organización criminal, además de afectar directamente delitos como la extorsión en regiones clave del occidente del país.

¿Cómo fue el operativo para capturar a “El Jardinero”?

La captura de “El Jardinero” se realizó en Nayarit mediante un despliegue aéreo y terrestre encabezado por fuerzas especiales de la Marina.

Tras ubicar su localización mediante inteligencia, se ejecutó una operación de alta precisión que incluyó helicópteros y personal táctico.

Noticia Destacada Trasladan a “El Jardinero” a la FEMDO en CDMX: así fue el operativo tras su captura en Nayarit

El detenido era considerado un objetivo prioritario tanto en México como en Estados Unidos, con órdenes de aprehensión por delitos como homicidio y delincuencia organizada, además de una solicitud de extradición.

Las autoridades señalaron que este personaje tenía una trayectoria de más de dos décadas en actividades criminales, con control de rutas para el tráfico de drogas, operación de laboratorios clandestinos y redes de extorsión que afectaban a empresas y transportistas.

¿Quién es “El Güero Conta” y por qué era clave para el CJNG?

En una segunda acción, fuerzas del Ejército detuvieron en Jalisco a “El Güero Conta”, identificado como el principal operador financiero de esta estructura criminal.

Su función era administrar recursos ilícitos provenientes del narcotráfico, así como coordinar inversiones en bienes, empresas y armamento.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, este perfil era fundamental para sostener la operación económica del grupo, al encargarse del lavado de dinero y de la adquisición de infraestructura logística.

#EnVivo | Conferencia de Prensa https://t.co/cGJR3e1LLS — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) April 28, 2026

¿Qué impacto tuvo el operativo y qué ocurrió después?

Tras la captura de “El Jardinero”, se registraron reacciones violentas en Nayarit, incluyendo incendios de vehículos y afectaciones a comercios.

Sin embargo, el despliegue de más de 4 mil elementos permitió contener la situación sin víctimas fatales.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre dependencias y niveles de gobierno fue clave para evitar una escalada mayor de violencia, además de subrayar que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad basada en inteligencia y presencia territorial.

El Gabinete de Seguridad aseguró que estas detenciones debilitan de forma significativa al CJNG y reiteró que continuarán los operativos para desarticular redes criminales en distintas regiones del país.

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