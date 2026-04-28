“Tenemos que comprar todo”: madres dan ultimátum al IMSS-Bienestar en Hecelchakán

Una comitiva de madres de familia acudió a entregar una petición firmada por 75 ciudadanos en el hospital del IMSS Bienestar, la cual fue aceptada por Adiel Hernández, administrador del nosocomio, quien dijo esperar un plazo de 15 días para dar resultados. De lo contrario, aseguró, las familias marcharán nuevamente con más gente.

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La petición fue entregada por Teresa López Beltrán, quien presentó un documento solicitando: equipamiento de quirófano, equipamiento para estudios médicos, apertura de especialidades en traumatología y atención general a toda la infraestructura hospitalaria. También se pidió eficiencia en las consultas, mejorar el servicio médico general, así como la reparación de aires acondicionados y climas en todo el hospital.

El ingreso al hospital fue a las 8 de la mañana, y la comitiva fue atendida por más de una hora y media. El administrador aseguró que espera dar una buena respuesta, ya que desde hace 7 años el hospital decayó y actualmente “no hay ni curitas, tampoco alcohol, ni gasas; todo tenemos que comprar, pero los discursos dicen otra cosa”, señalaron María del Rosario Chuc Moo Moo y María del Carmen Koyoc, entre otras mujeres dispuestas a detallar el sufrimiento de la gente campesina.

Las madres expresaron que ya basta de que el pueblo sufra las deficiencias. Muchas derraman lágrimas en el hospital, no por su dolor, sino porque no hay atención médica. “Mejor te dan tu salida voluntaria a cada paciente, así sufren los derechohabientes en general. ¿Dónde quedan los impuestos? Solo para las autoridades en turno y para el pueblo, migajas”, reclamó Urbano Méndez.

Finalmente, señalaron que están cansadas de tantas injusticias y negligencia en el hospital de Hecelchakán. Explicaron que este mismo día algunas señoras recibieron sus recetas médicas y no pudieron surtirlas: primero, porque no hay medicamentos, y segundo, porque el médico no elaboró bien la receta. “Si su personal no es apto, que lo cambien”, enfatizaron.

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JGH