Emiratos Árabes deja la OPEP: impacto global en el petróleo tras tensiones en el Golfo Pérsico

Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó su retiro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+, en una decisión que marca un cambio relevante en el equilibrio energético global en medio de tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico.

El anuncio, difundido por la agencia oficial WAM, establece que la salida será efectiva a partir del 1 de mayo de 2026 y responde a la necesidad de priorizar intereses nacionales ante la volatilidad en el mercado petrolero.

¿Por qué Emiratos Árabes Unidos deja la OPEP?

De acuerdo con autoridades emiratíes, la decisión está vinculada a las recientes perturbaciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas para el comercio global de hidrocarburos.

El gobierno de EAU señaló que estas condiciones han afectado la dinámica de la oferta, lo que obliga a adoptar medidas orientadas a garantizar el suministro energético en un contexto de incertidumbre.

Además, el país argumentó que busca tener mayor flexibilidad para responder a las necesidades del mercado internacional, sin depender de los acuerdos de producción establecidos por la OPEP.

Noticia Destacada Trump asegura que tiroteo en cena de corresponsales no lo "disuadirá" de la guerra con Irán

Impacto en la producción de petróleo

La salida de Emiratos ocurre en un momento crítico, ya que la producción del bloque petrolero ha sufrido una caída significativa.

Datos recientes indican que la producción de la OPEP se redujo en marzo en casi 8 millones de barriles diarios, lo que representa una disminución de 27.5 por ciento, derivada principalmente del conflicto con Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Este contexto ha generado presiones en los precios del petróleo y ha incrementado la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales.

Posición de Emiratos sobre el mercado energético

El ministro de Energía e Infraestructura de EAU, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, explicó que la decisión responde a una estrategia alineada con las condiciones del mercado a largo plazo.

El país considera que la estabilidad energética global depende de contar con suministros flexibles, confiables y accesibles, en un entorno donde la demanda de energía continuará creciendo.

A pesar de su salida, Emiratos aseguró que mantendrá una política responsable en materia de producción, incrementando su oferta de forma gradual y prudente.

Relación con la OPEP y contexto geopolítico

Emiratos Árabes Unidos formó parte de la OPEP desde 1967, cuando el emirato de Abu Dabi se integró al organismo, y continuó como miembro tras la conformación del país en 1971.

Durante décadas, el país desempeñó un papel activo en la coordinación entre productores para estabilizar el mercado petrolero.

Sin embargo, su salida se produce en un escenario de tensiones regionales, incluyendo diferencias con otros países del Golfo respecto a la respuesta ante los ataques de Irán a infraestructura energética.

A esto se suman críticas recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cuestionado a la OPEP por su influencia en los precios del crudo.

🔴 BREAKING: UAE Energy Minister Suhail Mohamed Al Mazrouei says this is a sovereign national decision grounded in the UAE’s long term strategic and economic vision. pic.twitter.com/QXdYZs99zB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 28, 2026

¿Qué sigue para Emiratos y el mercado global?

Tras su retiro, Emiratos Árabes Unidos continuará colaborando con otros países en proyectos energéticos, además de invertir en toda la cadena de valor, desde petróleo y gas hasta energías renovables.

El país busca fortalecer su resiliencia energética y avanzar en la transición hacia soluciones de menor impacto ambiental.

La decisión representa un movimiento estratégico que podría influir en la configuración futura del mercado petrolero, en un momento donde la seguridad energética y la estabilidad de precios son factores clave para la economía global.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO