Bomberos retoman trabajos de sofocación en bodega incendiada en la SM 89 de Cancún

Durante 19 horas continuas laboraron los elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil para controlar el incendio de gran magnitud que se registró en el transcurso del lunes en una bodega repleta de artículos de hotelería en la Supermanzana 89.

El trabajo intenso de los servicios de emergencia tuvo un receso a las 3 de la madrugada de este martes, cuando la situación ya había sido controlada.

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Sin embargo, los bomberos regresaron a la escena del siniestro alrededor de las 7 de la mañana para terminar de sofocar algunos puntos de los montículos del material incendiado que continuaba emitiendo fumarolas.

En varios puntos del edificio habilitado como bodega empezaba a reavivarse el fuego y con esto, los “traga-humos” continuaron laborando en el transcurso de la mañana.

La circulación vehicular fue reabierta en ambos sentidos de este tramo de la avenida Prolongación Tulum y Diagonal Tulum, entre las avenidas Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo, conocidas como las Rutas 4 y 5.

De la misma manera, la actividad de la escuela “Miguel Hidalgo” que se encuentra en este punto, realizó sus actividades de manera normal en el turno matutino, ya que la tarde del lunes fueron suspendidas las clases del turno vespertino, debido al cierre de la vialidad y a la labor de los cuerpos de emergencia.

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Un día después de los hechos, los vecinos se acercaron en el transcurso de la mañana para ver las condiciones en las que terminó el edificio que funcionó inicialmente hace 30 años como dos salas de cine, conocidas popularmente como “Mario Almada” y “Rosa Gloria Chagoyán”, personajes del cine mexicano.

Sin embargo, vecinos mencionaron que esas instalaciones estaban siendo utilizadas como bodega, sin contar con las medidas de seguridad necesarias, en donde estaban almacenadas toneladas de material de hotelería en desuso.