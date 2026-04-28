IMSS e ISSSTE anuncian nuevos hospitales, más camas y tecnología contra el cáncer: así mejoran los servicios de salud en México

El Gobierno de México informó sobre avances en infraestructura y equipamiento del sistema de salud, con nuevas aperturas, ampliaciones y modernización de servicios en el IMSS y el ISSSTE. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, autoridades destacaron que estas acciones buscan fortalecer la capacidad de atención en hospitales y clínicas en todo el país.

Los anuncios incluyen nuevas áreas de cuidados intensivos, servicios de hemodiálisis y tecnología de alta precisión para tratar enfermedades como el cáncer.

IMSS amplía servicios y abre hospital clave en Campeche

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, detalló que durante el primer trimestre del año se realizaron diversas ampliaciones en la capacidad instalada del sistema hospitalario.

Entre las acciones destacadas se encuentra la apertura de nueve nuevos servicios de hemodiálisis, así como la incorporación de 69 máquinas adicionales, lo que permitirá mejorar la atención a pacientes con enfermedades renales.

También se habilitaron 13 ampliaciones en unidades de cuidados intensivos, tanto neonatales como pediátricas y de adultos, con un total de 204 nuevas camas en hospitales de alta especialidad.

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Uno de los proyectos más relevantes fue la puesta en operación del Hospital de Ginecopediatría en Campeche, una obra que había permanecido inconclusa durante años. Este hospital cuenta con 101 camas y ofrece atención especializada para mujeres, niñas y niños, beneficiando a más de 300 mil personas.

ISSSTE moderniza atención con equipo contra el cáncer

Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó sobre la incorporación de un nuevo acelerador lineal en el Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana, ubicado en Morelos.

Este equipo de radioterapia permite tratar diversos tipos de cáncer, entre ellos mama, cervicouterino y próstata, con alta precisión.

La inversión superó los 108 millones de pesos y permitirá aumentar la capacidad de atención de 10 mil a 16 mil 800 sesiones anuales, lo que representa un incremento superior al 50%.

El equipo beneficiará a pacientes de entidades como Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco.

Más capacidad hospitalaria y atención especializada

Las autoridades subrayaron que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer el sistema de salud pública, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios.

La ampliación de áreas críticas como terapia intensiva y hemodiálisis responde a la demanda creciente de atención especializada, mientras que la incorporación de tecnología médica permite ofrecer tratamientos más precisos y oportunos.

#MañaneraDelPueblo | El titular del @Tu_IMSS, @zoerobledo, presentó un video del Hospital de Gineco-Pediatría No. 15, en Ciudad del Carmen, #Campeche, cuya construcción inició en 2012 y fue abandonada en 2014. El proyecto fue retomado y prácticamente reconstruido en su totalidad:… pic.twitter.com/h2kAWpDkOl — Canal Catorce (@canalcatorcemx) April 28, 2026

Infraestructura de salud: prioridad del Gobierno

El informe presentado destaca que la inversión en infraestructura y equipamiento hospitalario continúa como una prioridad, con el objetivo de reducir rezagos históricos y garantizar el acceso a servicios médicos.

La recuperación de hospitales abandonados, como el de Campeche, y la modernización de unidades existentes reflejan un enfoque en ampliar la capacidad operativa del sistema.

Con estas acciones, el Gobierno busca consolidar un modelo de atención más robusto, con mayor cobertura y mejores condiciones para pacientes en todo el país.

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