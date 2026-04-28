Estudiantes de Campeche alzan la voz contra el bullying

La preocupación ante la creciente problemática del bullying en las escuelas de Campeche no es un discurso aprendido: es una sensación compartida que crece en los salones, en los recreos y, sobre todo, en el silencio de quienes no denuncian. Para Nicole, Víctor, Mariana y Elisa, estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 7 'Joaquín Baranda', turno vespertino, el acoso escolar dejó de ser un problema lejano para convertirse en una realidad cotidiana que exige atención urgente.

“Claro que nos preocupa”, coinciden los adolescentes. Entre conversaciones y reflexiones, identifican al acoso escolar como uno de los problemas que más afecta a su generación. No lo ven como un hecho aislado, sino como una cadena de acciones que muchas veces se normalizan entre los propios alumnos. Por ello, insisten en la necesidad de hablar del tema, de visibilizarlo y, sobre todo, de frenarlo desde dentro.

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La inquietud no es menor: reconocen que el miedo puede acompañar a quienes lo padecen, incluso al salir de la escuela. Esa sensación de inseguridad fue el detonante para crear 'Manos a la Obra', un taller impulsado por estudiantes que busca prevenir el acoso y generar conciencia entre sus compañeros. La estrategia, que forma parte del programa 'Somos el Cambio', fue impulsada por los propios adolescentes, apoyados por maestras, quienes acudieron a más de 12 escuelas secundarias del Estado, tanto públicas como privadas, atendiendo a más de mil 400 estudiantes con pláticas de concientización sobre el bullying y las adicciones.

Ahí, la reflexión se vuelve el primer paso. Pensar antes de actuar, medir las consecuencias y entender que una palabra o una acción puede dañar profundamente a otra persona, son parte del mensaje que intentan transmitir. “Somos nosotros mismos quienes podemos generar el cambio”, sostienen, convencidos de que la transformación empieza en las actitudes diarias.

En sus voces no hay indiferencia, sino una alerta clara: el bullying sigue presente y afecta más de lo que se reconoce. Frente a ello, estos adolescentes no solo expresan preocupación, sino también una voluntad activa de intervenir, dialogar y construir entornos escolares más seguros.

Porque, al final, el llamado es directo: cuidarse entre ellos, hablar sin miedo y no permitir que la violencia se convierta en costumbre.