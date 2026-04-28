Cae presunto ladrón señalado por un robo a domicilio en Chetumal

Elementos que integran el Grupo Orión de la Policía Estatal, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal, capturaron a un sujeto identificado como Wilson "N", señalado por su presunta responsabilidad en un robo ejecutado en un domicilio de dos niveles.

La intervención policial se desencadenó cuando las patrullas en recorrido detectaron al sospechoso en el momento exacto en que brincaba la barda frontal de una vivienda con el fin de huir. Tras una persecución que culminó sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre Heroico Colegio Militar y Othón P. Blanco, los uniformados lograron neutralizar al individuo antes de que lograra perderse entre las calles aledañas.

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Al lugar de la detención arribó la propietaria del inmueble, quien identificó plenamente al sujeto y relató que minutos antes este había irrumpido en su hogar.

La parte afectada manifestó contar con evidencia videográfica obtenida de su sistema de seguridad privado, lo cual será fundamental para el proceso judicial.

Entre los objetos recuperados durante la revisión de rigor se encontraban una mochila café, diversos audífonos, lentes de sol y una credencial estudiantil que acreditaba la propiedad de la víctima.

Finalmente, tras la lectura de sus derechos constitucionales, Wilson "N" fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación por el delito de robo.