En este municipio de Yucatán planean subir el precio del agua purificada ante la “ola de calor”

A partir del 4 de mayo, algunos negocios de agua purificada y repartidores del municipio de Seyé incrementarán el costo del garrafón de 20 litros, una medida impulsada por la inminente ola de calor que amenaza con romper récords de temperatura en toda la región, pero que también afectará la economía de las familias.

Ante este escenario de cambio climático que afecta directamente al estado, las purificadoras y las redes de distribución de agua potable han anunciado una reestructuración inmediata de sus tarifas, para garantizar la continuidad del servicio frente al aumento desmedido de la demanda y los elevados costos operativos asociados.

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El esquema de precios experimentará cambios significativos en todos sus canales de venta para adaptarse a la realidad económica actual. Los ciudadanos que utilizan los expendedores automáticos o ventanillas de autoservicio verán un incremento que elevará el costo de los seis a los ocho pesos por unidad.

Por otro lado, en los establecimientos donde la venta se realiza de manera presencial y personalizada, el precio escalará de ocho a 11 pesos.

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El sector más afectado será el de la distribución domiciliaria, donde los repartidores han fijado un precio de 14 pesos por garrafón.