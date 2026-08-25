Canadá responde a Trump con aranceles de hasta 50% a productos de Estados Unidos

El gobierno de Canadá anunció una nueva ronda de represalias comerciales contra Estados Unidos, con aranceles de hasta 50 por ciento sobre productos estadounidenses por un valor aproximado de 27 mil 600 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 20 mil millones de dólares estadounidenses.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor a partir de las 00:01 horas del 8 de septiembre y serán de 15, 25 o 50 por ciento, según el producto. Ottawa explicó que las tasas replicarán las aplicadas por Washington a mercancías canadienses.

El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, calificó la disputa comercial con Estados Unidos como un “desafío sin precedentes” y aseguró que el país responderá de manera coordinada.

¿Qué productos de Estados Unidos tendrán aranceles en Canadá?

Las medidas alcanzarán sectores como acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pasta y papel, electrónica, pescado, mariscos, miel, quesos, refrigeradores, congeladores y muebles.

Algunos productos estarán sujetos al gravamen máximo de 50 por ciento, mientras que otros enfrentarán tasas de 15 o 25 por ciento.

Funcionarios canadienses señalaron que el objetivo de la respuesta es proteger el mercado nacional y rechazaron que la selección de mercancías esté diseñada específicamente para afectar a determinados estados estadounidenses.

Noticia Destacada Donald Trump anuncia aranceles de 50% a autos y acero de Canadá desde enero de 2027

Canadá anuncia ayudas por 7 mil 500 millones de dólares

Junto con los aranceles, el gobierno del primer ministro Mark Carney anunció un paquete de apoyo por 7 mil 500 millones de dólares canadienses destinado a trabajadores y empresas afectados por la disputa.

El plan incluye mil 500 millones para pequeñas y medianas empresas, una línea de liquidez de 500 millones a través del Banco de Desarrollo de Canadá, dos mil millones para proyectos de inversión y tres mil 500 millones para trabajadores y empleadores.

Estas medidas se suman a cerca de 25 mil millones de dólares canadienses movilizados durante los últimos 18 meses frente a las acciones comerciales de Estados Unidos.

Carney endurece postura tras fracaso de negociaciones con Washington

La nueva respuesta ocurre después de que las negociaciones entre Ottawa y Washington se rompieron el viernes. Carney sostuvo que las exigencias estadounidenses eran económicamente perjudiciales y comprometían la soberanía canadiense.

LIVE: Tariff response • EN DIRECT : Réponse aux droits de douane https://t.co/SnPqfMUDgJ — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 25, 2026

El primer ministro afirmó posteriormente que Estados Unidos pretendía debilitar sectores estratégicos como el automotriz, el acero y el aluminio, y aseguró que Canadá no aceptará negociar como si fuera “una subsidiaria de Estados Unidos”.

Pese a la escalada, Carney señaló que su gobierno mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Washington siempre que las conversaciones se desarrollen entre países soberanos y conduzcan a condiciones consideradas mutuamente beneficiosas.

IO