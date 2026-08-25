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Campeche / Sucesos

Roban cableado eléctrico de escuela primaria en barrio de Campeche

Personal de la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto detectó el robo de cableado eléctrico, por lo que el caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de ago de 2026

1 min

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Robo de cableado afecta a escuela primaria en La Ermita
Robo de cableado afecta a escuela primaria en La Ermita

El robo de cableado eléctrico fue reportado en la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, ubicada en el barrio de La Ermita, donde personal del plantel detectó la sustracción del material.

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Los hechos ocurrieron en la calle Curva del Diablo entre calle 10-B del barrio de La Ermita, lugar donde se reportó el robo y se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar el monto de los daños ocasionados al plantel educativo.

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