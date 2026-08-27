Motociclista intenta ganarle el paso a un automóvil y provoca fuerte choque en Campeche

Un fuerte choque por alcance entre una motocicleta y un automóvil se registró sobre la avenida José López Portillo, donde ambos conductores quedaron detenidos a mitad de la vialidad.

Noticia Destacada Fuerte encontronazo deja dos autos destrozados en la colonia Fátima de Ciudad del Carmen

El accidente ocurrió frente al cárcamo de rebombeo del Smapac, cuando el conductor de una motocicleta tipo cross intentó ganarle el paso al guiador del automóvil, quien, debido a la velocidad a la que circulaba, poco pudo hacer para evitar el impacto.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para abanderar la zona y prevenir otro accidente. Los involucrados llegaron a un acuerdo para resolver los daños ocasionados.

JGH