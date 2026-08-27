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Campeche / Sucesos

Motociclista intenta ganarle el paso a un automóvil y provoca fuerte choque en Campeche

Una motocicleta tipo cross y un automóvil protagonizaron un fuerte choque en la avenida López Portillo; policías abanderaron la zona y los conductores llegaron a un acuerdo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de ago de 2026

1 min

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Una motocicleta y un automóvil protagonizaron un fuerte choque por alcance.
Una motocicleta y un automóvil protagonizaron un fuerte choque por alcance. / Dismar Herrera

Un fuerte choque por alcance entre una motocicleta y un automóvil se registró sobre la avenida José López Portillo, donde ambos conductores quedaron detenidos a mitad de la vialidad.

Un choque entre dos autos particulares dejó considerables daños en la colonia Fátima.

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El accidente ocurrió frente al cárcamo de rebombeo del Smapac, cuando el conductor de una motocicleta tipo cross intentó ganarle el paso al guiador del automóvil, quien, debido a la velocidad a la que circulaba, poco pudo hacer para evitar el impacto.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para abanderar la zona y prevenir otro accidente. Los involucrados llegaron a un acuerdo para resolver los daños ocasionados.

JGH

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