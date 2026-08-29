Expresidente Lenín Moreno es condenado a 5 años de cárcel en Ecuador por sobornos de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, quien gobernó el país entre 2017 y 2021, fue sentenciado a cinco años de prisión por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), tras ser declarado culpable del delito de cohecho.

La resolución judicial establece que Moreno recibió beneficios derivados de una red de sobornos vinculada con el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica de Ecuador, cuya ejecución estuvo a cargo de la empresa china Sinohydro.

Los magistrados determinaron que la compañía canalizó millones de dólares hacia un entramado empresarial y que parte de esos recursos terminó en manos de sociedades y personas relacionadas con el entonces vicepresidente, incluido su círculo familiar.

Los hechos investigados ocurrieron cuando Moreno ocupaba la vicepresidencia durante el gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2017.

Familia y colaboradores también fueron sentenciados

El proceso judicial involucró a otras 20 personas. Entre los condenados se encuentran la esposa de Moreno, Rocío González; su hija, Irina, así como sus hermanos Edwin y Guillermo y su cuñada Marta González.

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Ellos recibieron penas de dos años y seis meses de prisión. En tanto, el empresario Conto Patiño y el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo, fueron sentenciados también a cinco años de cárcel.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema habría involucrado más de un millón de dólares recibidos por Moreno y su entorno, dentro de un monto total de aproximadamente 76 millones de dólares que Sinohydro habría pagado como sobornos para facilitar la obra y su financiamiento mediante el Eximbank.

Moreno niega haber recibido dinero

Durante el proceso, el exmandatario rechazó las acusaciones y sostuvo que nunca recibió dinero de Sinohydro. Moreno también afirmó que la investigación tendría un trasfondo político y acusó al expresidente Rafael Correa de impulsar el caso como una forma de represalia.

Los jueces, sin embargo, concluyeron que Moreno utilizó su posición como vicepresidente para intervenir en asuntos que no correspondían directamente a sus atribuciones, con el propósito de beneficiar los intereses de la empresa china.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el expresidente quede inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos públicos y que pague una reparación equivalente al triple de los recursos que habría recibido.

🇪🇨 El expresidente de Ecuador, Lenin Moreno, condenado a 5 años por recibir sobornos



Moreno señala a Rafael Correa y Jorge Glas y asegura que no recibió "un solo centavo" de la compañía china Sinohydrohttps://t.co/Y8SurqThOI — Diario Red América Latina (@DiarioRedAmLat) August 29, 2026

Sentencia todavía puede ser apelada

La resolución también contempla la suspensión de los derechos de participación política durante el periodo de la condena y la obligación de ofrecer disculpas públicas.

La sentencia corresponde a primera instancia, por lo que Moreno y las demás personas declaradas culpables todavía pueden recurrir la decisión ante las instancias judiciales correspondientes.

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