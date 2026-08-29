Riña entre jóvenes moviliza a policías en la unidad deportiva de Tulum

Una riña entre grupos de jóvenes registrada al interior de la unidad deportiva de Tulum provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública, quienes intervinieron para controlar la situación y aseguraron a dos menores de edad que presuntamente participaban en el enfrentamiento.

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De acuerdo con información preliminar, la noche de ayer, durante la confrontación, algunos de los involucrados habrían utilizado piedras para amenazar a otros jóvenes, situación que motivó la intervención de los agentes. Tras controlar el altercado, dos adolescentes fueron retenidos de manera preventiva y se estableció comunicación con sus padres para que acudieran por ellos a las instalaciones deportivas.

Las primeras versiones señalan que el conflicto habría surgido luego de que coincidieran en el lugar jóvenes presuntamente pertenecientes a grupos rivales. Sin embargo, las circunstancias que originaron la confrontación y la participación de cada una de las personas involucradas todavía deberán ser esclarecidas.

Posteriormente, surgieron señalamientos de los propios menores, quienes aseguraron que durante la trifulca también habrían intervenido personas adultas, entre ellas padres de familia, y que algunos adolescentes presuntamente fueron golpeados. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente y forma parte de los hechos que deberán ser investigados para determinar responsabilidades.

En redes sociales también comenzaron a circular videos relacionados con el incidente, cuyo contenido ha reforzado las versiones sobre una posible participación de adultos durante el enfrentamiento. Las autoridades mantienen bajo revisión lo ocurrido para establecer cómo inició la riña, quiénes participaron y si existieron agresiones contra menores de edad por parte de personas adultas.

JGH