Donald Trump anuncia acuerdo petrolero con Venezuela y asegura que duplicará las reservas de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Venezuela que calificó como “histórico” y que, de acuerdo con su versión, permitirá ampliar de manera significativa las reservas petroleras bajo control estadounidense.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que se trata del “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y afirmó que la operación otorgará a Estados Unidos control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

Trump sostuvo que el convenio permitirá incrementar el suministro energético de su país y contribuirá a una eventual reducción de los precios de la gasolina para los consumidores estadounidenses.

El presidente explicó que la operación fue planteada como una alianza con el sector privado y señaló al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, como responsables de las gestiones con el gobierno venezolano.

EU prevé millonaria inversión en Venezuela

Por su parte, Marco Rubio calificó el acuerdo como una oportunidad favorable tanto para Estados Unidos como para Venezuela.

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El secretario de Estado estimó que el proyecto podría generar alrededor de 100 mil millones de dólares en inversión privada, además de contribuir a la creación de empleos y a la recuperación de la economía venezolana.

Rubio vinculó el anuncio con la estrategia de política exterior promovida por Trump bajo el principio de “Estados Unidos primero”, al señalar que el objetivo es garantizar acceso a recursos energéticos estables y favorecer el suministro de petróleo a precios competitivos.

Trump destaca acercamiento con el gobierno venezolano

El anuncio representa otro paso en el proceso de acercamiento entre Washington y Caracas. Trump destacó la relación con la administración encabezada por Delcy Rodríguez, a quien reconoció como una interlocutora para las negociaciones.

El mandatario estadounidense señaló que el acuerdo fortalecerá los vínculos entre ambos países y permitirá avanzar en una nueva etapa de cooperación económica.

La relación bilateral experimentó un cambio significativo después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Desde entonces, ambos gobiernos han avanzado hacia una mayor normalización, acompañada por el levantamiento de sanciones y nuevas negociaciones económicas.

Por ahora, las declaraciones de Trump y Rubio presentan los principales alcances económicos del acuerdo, mientras se conocen mayores detalles sobre sus condiciones y mecanismos de implementación.

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