Inundación en Nepal deja 676 muertos entre Nepal y Tíbet; casi 3 mil personas siguen desaparecidas

La emergencia provocada por la devastadora inundación registrada el miércoles en la cuenca del Bhote Koshi mantiene en alerta a las autoridades de Nepal y China. El balance más reciente reporta 676 personas fallecidas entre Nepal y el Tíbet, mientras que cerca de 3 mil permanecen desaparecidas.

La Policía de Nepal informó que 669 cuerpos han sido recuperados dentro de territorio nepalí. Los distritos de Chitwan y Nawalparasi Este concentran buena parte de los hallazgos, con 248 y 158 cuerpos localizados, respectivamente.

La fuerza del agua arrastró grandes cantidades de lodo, piedras y otros materiales, complicando las labores de rescate y recuperación de víctimas.

A los fallecidos en Nepal se suman siete muertes reportadas por China en el condado tibetano de Gyirong, zona cercana al paso fronterizo entre ambos territorios.

Saturación de morgues complica identificación de víctimas

La magnitud de la tragedia también ha generado dificultades para identificar los cuerpos recuperados. La saturación de las instalaciones forenses y el deterioro acelerado de los cadáveres llevaron a las autoridades de Nawalparasi Este a implementar la toma masiva de muestras de ADN.

El objetivo es obtener información genética que permita identificar a las personas fallecidas antes de realizar las sepulturas correspondientes en los casos donde los cuerpos no puedan ser reconocidos visualmente.

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Mientras tanto, miles de integrantes de los equipos de emergencia continúan trabajando entre grandes cantidades de lodo endurecido, donde las autoridades consideran que podrían permanecer sepultadas más víctimas.

Cientos de turistas permanecen desaparecidos

La emergencia también afectó a visitantes extranjeros. De acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, 184 turistas han sido rescatados con vida, mientras que 420 permanecen desaparecidos.

Entre las personas localizadas este sábado se encontraban dos ciudadanos españoles, quienes fueron rescatados como parte de los operativos desplegados en las zonas afectadas.

Family members pin photos of Nepal’s missing to hospital wall as people try not to give up hope on loved ones.



Today, the toll of the missing had risen to almost 3,000 in both Nepal and Tibet.



Our latest from #Nepal w/@HannahEP & Gaurav Pokharel:https://t.co/fkJHRb8tSa pic.twitter.com/VvT0IQtBa4 — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 29, 2026

Nepal solicita apoyo internacional

Ante la dimensión de la emergencia, el Gobierno de Nepal solicitó asistencia internacional especializada para reforzar las labores forenses y la conservación de los cuerpos recuperados.

Las autoridades también buscan apoyo técnico para localizar y rescatar a trabajadores que podrían encontrarse atrapados en túneles inundados de centrales hidroeléctricas ubicadas en la cuenca del Bhote Koshi.

Las operaciones de búsqueda continúan mientras los equipos de emergencia enfrentan condiciones difíciles y el riesgo de que el lodo y los daños provocados por la inundación dificulten todavía más la localización de personas desaparecidas.

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