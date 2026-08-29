¿Vivir gratis en Hawái por cuidar cerdos? Santuario ofrece alojamiento por 20 horas de apoyo semanal

Selah’s Pig Sanctuary abrió una convocatoria para personas interesadas en vivir en la Isla Grande de Hawái y colaborar en el cuidado de cerdos rescatados. Los seleccionados recibirán alojamiento dentro de las instalaciones a cambio de dedicar aproximadamente 20 horas semanales a las labores del refugio.

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El santuario está ubicado en Keaau y brinda protección a cerdos que atravesaron situaciones de abandono, maltrato o negligencia. La oportunidad funciona mediante un modelo de intercambio de trabajo por hospedaje y no como un empleo remunerado.

Beneficios y características de la vivienda

La vivienda proporcionada está valuada en alrededor de mil dólares mensuales y puede ser privada o compartida, dependiendo de la disponibilidad. También incluye electricidad, internet y servicios básicos, de acuerdo con la convocatoria publicada en Idealist.

Entre las principales responsabilidades se encuentran alimentar a los animales, suministrarles agua, revisar su estado de salud y participar en sus rutinas diarias de cuidado.

Los voluntarios también deberán limpiar los corrales, cambiar las camas y mantener los refugios, además de apoyar en trabajos de cercado, jardinería y compostaje.

La convocatoria contempla la participación en actividades de socialización y enriquecimiento para los cerdos, así como apoyo en recorridos, acciones comunitarias y preparación para emergencias.

Requisitos y perfil deseado para los aspirantes

No es obligatorio contar con experiencia previa en el manejo de animales, aunque el santuario dará preferencia a quienes hayan colaborado en granjas, veterinarias o refugios. Los aspirantes deberán estar preparados para realizar trabajo físico al aire libre y mostrar responsabilidad, autonomía y compromiso con el bienestar animal.

Duración de la estancia y flexibilidad de horario

El programa requiere una estancia mínima preferente de tres a seis meses, con horarios flexibles y fechas de incorporación sujetas a la disponibilidad de alojamiento.

La convocatoria solamente confirma la cobertura del hospedaje y los servicios básicos. Los gastos de traslado a Hawái, alimentación, seguro médico, transporte y necesidades personales deberán ser considerados por cada participante.

Las personas que viajen desde otros países también tendrán que revisar los requisitos migratorios de Estados Unidos antes de participar en el programa.

Los interesados pueden postularse mediante la sección Live-In Pig Caretaker del sitio oficial de Selah’s Pig Sanctuary, donde deberán proporcionar sus datos, fecha disponible para comenzar, currículum y carta de presentación.

JGH