Cucarachas cyborg podrían salvar vidas tras terremotos: llevan cámaras y medicamentos a personas atrapadas

Ingenieros especializados en biorrobótica desarrollan una tecnología que podría transformar las labores de búsqueda y rescate después de terremotos, derrumbes y otras emergencias: cucarachas cyborg equipadas con cámaras y sistemas de inyección médica para llegar hasta personas atrapadas en lugares inaccesibles para los equipos de emergencia.

El proyecto es desarrollado por investigadores de la Universidad de Queensland, en colaboración con especialistas biomédicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), en Australia. La propuesta busca aprovechar la capacidad natural de estos insectos para desplazarse por espacios estrechos y difíciles de explorar.

Cucarachas equipadas para misiones de rescate

El equipo utiliza ejemplares de la cucaracha gigante excavadora (Macropanesthia rhinoceros), una especie originaria del norte de Queensland. Los insectos son equipados con dispositivos electrónicos ligeros, cámaras y sistemas de autoinyección diseñados específicamente para su tamaño y características físicas.

La finalidad es que puedan ingresar entre escombros, estructuras colapsadas, cuevas o espacios reducidos donde el acceso de rescatistas representa un riesgo o simplemente resulta imposible.

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Thang Vo-Doan, ingeniero de biorrobótica de la Universidad de Queensland, explicó que el objetivo consiste en llevar a los insectos cyborg más allá de su función tradicional como sensores móviles. La intención es que, una vez localizada una persona, puedan proporcionar asistencia básica mientras las decisiones médicas continúan bajo control humano.

¿Qué tan efectivas son las cucarachas cyborg?

Las primeras pruebas ofrecen resultados alentadores. De acuerdo con los investigadores, los dispositivos consiguieron realizar correctamente 95% de las inyecciones a corta distancia, cuando se encontraban a menos de 15 centímetros del objetivo.

Al integrar la navegación con el procedimiento de inyección, el porcentaje de éxito fue de 72% de los ensayos.

Los insectos son anestesiados durante la colocación de los electrodos, microchips y sistemas electrónicos. Posteriormente pueden continuar con su ciclo de vida habitual una vez retirados los arneses utilizados durante las pruebas.

Una nueva herramienta para emergencias

Los investigadores consideran que esta tecnología podría convertirse en una herramienta complementaria para los servicios de emergencia. En un escenario de desastre, una flota de estos pequeños dispositivos podría explorar simultáneamente diferentes puntos de una estructura destruida y transmitir información mediante sus sensores y cámaras.

University of Queensland scientists have created cyborg cockroaches, dubbed 'paraborgs,' fitted with injectors and cameras could join search-and-rescue teams to deliver lifesaving drugs to people trapped after disasters https://t.co/2sKI1jtVTf pic.twitter.com/9JZbI4WoVw — Reuters Science News (@ReutersScience) August 28, 2026

El desarrollo todavía se encuentra en una etapa experimental, por lo que será necesario realizar nuevas pruebas antes de determinar si las cucarachas cyborg pueden utilizarse en operaciones reales de rescate.

Sin embargo, los resultados obtenidos abren una posibilidad hasta ahora poco convencional: utilizar la movilidad natural de los insectos combinada con tecnología robótica para buscar sobrevivientes y proporcionar asistencia inmediata en zonas donde los seres humanos no pueden ingresar con facilidad.

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