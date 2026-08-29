Perros ingresan a un corral y matan a 10 cerdos en Tizimín; pérdidas llegan a 20 mil pesos

Los hechos tuvieron lugar en un predio ubicado en la calle 75, entre 54D y 54B. De acuerdo con el relato del afectado, dos caninos, de apariencia callejera, lograron burlar la cerca del corral donde se mantenían los animales y, de inmediato, agredieron a los ejemplares.

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A pesar de los esfuerzos del dueño por ahuyentarlos, los perros causaron heridas graves en cuestión de minutos y 10 cerdos pequeños perdieron la vida, todos con mordeduras profundas. El resto presentó lesiones leves.

Tras el ataque, los canes abandonaron rápidamente el lugar y fueron vistos por vecinos ingresando a un domicilio contiguo. Sin embargo, al acudir a verificar la propiedad, no se encontró persona alguna que asumiera la responsabilidad ni la tenencia de los animales, por lo que, hasta el momento, se trata de perros sin dueño identificado o en situación de calle.

No obstante, uno de ellos fue asegurado y trasladado al cuartel Morelos, donde quedó bajo resguardo de las autoridades.

El afectado manifestó su inconformidad y profunda preocupación por lo ocurrido, ya que la pérdida de los 10 ejemplares representa un duro golpe económico para su familia, pues eran animales de crianza que formaban parte de su sustento.

Según dijo, cada animal tiene un valor aproximado de 2 mil pesos, por lo que las pérdidas ascenderían a cerca de 20 mil pesos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades municipales para que intervengan de inmediato y eviten que hechos similares se repitan en la zona, poniendo en riesgo no solo a los animales domésticos y de crianza, sino también la integridad física de los habitantes, especialmente de los niños que transitan habitualmente por el sector.

Vecinos coincidieron en que, en los últimos días, observaron con frecuencia a esos dos perros deambulando por las calles aledañas, por lo que temen que el que continúa libre ataque a personas o a otras mascotas.

JGH