Cuestionan a Lilian Villanueva por la organización del Festival del Caribe 2026 en Chetumal

Ciudadanos cuestionaron que Lilian Villanueva, titular del Instituto de la Cultura y las Artes, ICA, pretenda organizar la edición 2026 del Festival del Caribe, pese a las críticas generadas por el reciente Festival del Reggae, que, de acuerdo con lo anunciado, estaba llamado a ser un encuentro de alcance internacional.

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Consideraron que la funcionaria no ha demostrado capacidad suficiente para planear y coordinar este tipo de actividades, por lo que existe el riesgo de que se destinen recursos públicos a un proyecto que podría tener mejores resultados en otros rubros.

Los inconformes señalaron que el cargo ha representado un reto mayor para Villanueva y recomendaron a la gobernadora del estado limitar sus responsabilidades en materia de organización de eventos mientras concluye la actual administración. Afirmaron que algunas de sus decisiones han terminado generando gastos elevados para la ciudadanía.

Gabriela García, madre de familia, recordó los incidentes registrados durante el Festival del Reggae, donde algunos artistas cuestionaron públicamente la falta de coordinación y previsión, además de denunciar presuntos malos tratos por parte de Villanueva y colaboradores del ICA.

A su juicio, estas situaciones afectaron la imagen de Chetumal como promotora de actividades culturales, especialmente en redes sociales.

Martín Salgado consideró que Villanueva no reúne las condiciones para encabezar un Festival del Caribe como los realizados años atrás, cuando el encuentro se consolidaba como una celebración de gran relevancia regional y alcanzaba proyección nacional e internacional.

Destacó que anteriormente se cuidaban los detalles con meses de anticipación, con la finalidad de generar beneficios para Chetumal.

Graciela Morales, también madre de familia, sostuvo que el Festival del Caribe requiere una renovación integral para convertirse en un verdadero atractivo turístico y favorecer a comerciantes y prestadores de servicios.

Señaló que organizarlo para cumplir con la agenda del ICA implicaría desaprovechar recursos públicos.

Villanueva informó recientemente que la edición 2026 del Festival del Caribe se efectuará en octubre. El ICA mantiene abierta la convocatoria para grupos artísticos y también promueve concursos de dibujo y pintura.

La funcionaria agregó que el encuentro reunirá a músicos, artesanos, escritores, artistas plásticos y otros creadores, a fin de impulsar las expresiones culturales que distinguen al Caribe Mexicano.