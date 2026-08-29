Presidenta Sheinbaum destaca 5 logros económicos antes de su Segundo Informe de Gobierno

A tan solo tres días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum intensificó la difusión de los resultados de su administración y este sábado puso el foco en los avances económicos alcanzados durante su gestión.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria enumeró cinco aspectos que consideró relevantes: el incremento al salario mínimo, la reducción de la pobreza laboral, el bajo nivel de desempleo, la disminución de la inflación y la fortaleza del peso mexicano.

Sheinbaum destaca salario, empleo e inflación

Sheinbaum afirmó que el aumento del salario mínimo ha contribuido a que la pobreza laboral se encuentre en niveles bajos. También sostuvo que México se mantiene entre los países con menor desempleo a nivel internacional.

Otro de los puntos señalados fue la evolución de la inflación, que, según la presidenta, ha favorecido el comportamiento de los precios de productos que integran la canasta básica.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum afirma que “México va bien” antes de su Segundo Informe de Gobierno

Como cuarto resultado, destacó la fortaleza del peso frente a otras monedas. A ello sumó el comportamiento de la inversión extranjera directa, que calificó como récord durante el último año.

La presidenta también aseguró que durante su administración no se han registrado incrementos abruptos en el precio de las gasolinas, conocidos popularmente como “gasolinazos”.

Programas sociales, otro eje del mensaje

Además de los indicadores económicos, el Gobierno federal ha colocado los programas sociales como uno de los principales componentes de su balance previo al informe.

En otro mensaje difundido este sábado, Sheinbaum resaltó las pensiones destinadas a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad, así como el programa dirigido a jóvenes para facilitar su incorporación al empleo.

Les platico cinco buenas noticias sobre el desempeño de la economía mexicana.#HonestidadyResultados pic.twitter.com/rMwdMxnQZY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 29, 2026

De acuerdo con cifras de la administración federal, actualmente existen más de 18 Programas para el Bienestar, con recursos públicos superiores a un billón de pesos.

Con estos mensajes, la presidenta busca presentar los principales resultados de su primer año completo de gobierno antes de su Segundo Informe, previsto para los próximos días, en el que se espera que amplíe los datos sobre economía, programas sociales y otros rubros de su administración.

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