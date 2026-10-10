Alfonso Durazo lanza advertencia en Morena: “No todos los que ganan sirven a la causa”

El gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional del partido advirtió que algunos de los perfiles que obtuvieron las coordinaciones estatales podrían tener una popularidad que no necesariamente refleja un respaldo construido desde las bases.

“No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación”, expresó durante su intervención.

Durazo cuestiona a quienes buscan inflar su popularidad

Durante el encuentro, realizado este sábado 10 de octubre, Durazo criticó a los militantes que, en lugar de trabajar directamente con la ciudadanía, presuntamente pagan a medios de comunicación para aumentar artificialmente su presencia y sus posibilidades electorales.

El mandatario calificó esta práctica como un incentivo perverso y sostuvo que obtener buenos resultados de esa manera no beneficia al movimiento.

“Ganar así no sirve al movimiento”, afirmó, al llamar a los integrantes de Morena a priorizar el trabajo territorial y los principios de la organización por encima de los intereses personales.

Aunque sus declaraciones se produjeron después de que el partido definió a sus 17 coordinadores estatales de Defensa de la Transformación, Durazo no identificó públicamente a personas específicas como responsables de esas prácticas.