Morena busca contener inconformidades rumbo a 2027; Ariadna Montiel confirma reuniones con aspirantes no elegidos

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que la dirigencia del partido mantiene reuniones con perfiles que participaron en los procesos internos y que finalmente no fueron designados como coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027.

Los acercamientos ocurren después de que Morena concluyó la definición de sus coordinaciones en las 17 entidades que renovarán gubernatura el próximo año, proceso que dejó inconformidades entre algunos de los participantes.

La estrategia de diálogo cobra relevancia antes de la reunión del Consejo Nacional de Morena, prevista para el 10 de octubre, donde se discutirán temas vinculados con la política de alianzas electorales del partido.

Tatiana Clouthier mantiene críticas tras definición en Nuevo León

Uno de los principales desacuerdos se encuentra en Nuevo León, donde Morena designó a Clara Luz Flores como coordinadora estatal.

Tras conocerse la decisión, Tatiana Clouthier anunció la creación del movimiento Todos con Conciencia, con el que afirmó que buscará participar en la transformación de la entidad sin contender por cargos públicos.

Noticia Destacada Morena designa a Andrea Chávez como coordinadora municipal en Ciudad Juárez rumbo a 2027

Clouthier también cuestionó posteriormente el nombramiento de Andrea Chávez como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, luego de que la senadora no obtuviera la coordinación estatal de Chihuahua, que quedó en manos de Cruz Pérez Cuéllar.

La crítica se centró en que esa designación municipal se realizó sin una convocatoria o encuesta previa como las utilizadas para las coordinaciones estatales.

Sheinbaum defiende método de encuestas de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había defendido el 30 de septiembre el mecanismo utilizado por Morena para definir sus coordinaciones.

Durante su conferencia matutina, sostuvo que el partido utiliza encuestas desde su creación y afirmó que ese método busca evitar que las decisiones dependan exclusivamente de las dirigencias

La mandataria reconoció que pueden existir inconformidades con algunos resultados, pero señaló que quienes participaron aceptaron previamente el mecanismo.

Conferencia de Prensa del CEN de Morena. Martes 06 de Octubre 2026 https://t.co/QSr50ZvotD — Morena (@PartidoMorenaMx) October 6, 2026

Morena busca evitar rupturas antes de las elecciones de 2027

Los contactos con aspirantes que quedaron fuera de las coordinaciones buscan mantenerlos dentro de la estructura partidista.

Las diferencias no se limitan a Nuevo León y Chihuahua. La definición de candidaturas y coordinaciones también generó tensiones en otras entidades, mientras Morena deberá negociar su estrategia con partidos aliados rumbo a los comicios de 2027.

El siguiente punto de atención será el Consejo Nacional del partido, donde la dirigencia buscará avanzar en la definición de alianzas y mantener la cohesión interna antes del inicio formal de las campañas electorales.

IO