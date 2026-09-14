Morena presentará este lunes a los coordinadores estatales en Guerrero y Michoacán

Morena realizará este lunes 14 de septiembre la presentación de sus Coordinadores y Coordinadoras Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional correspondientes a Guerrero y Michoacán.

De acuerdo con la agenda oficial difundida por el partido, el acto será encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, y por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

La presentación se realizará en dos horarios diferentes durante la jornada y forma parte de la organización territorial del partido en ambas entidades.

¿Cuándo presentará Morena a sus coordinadores de Guerrero y Michoacán?

El documento oficial establece que las presentaciones se llevarán a cabo este lunes 14 de septiembre de 2026.

La primera está programada para las 14:00 horas, mientras que la segunda comenzará a las 17:00 horas.

Morena no especifica cuál de los dos estados corresponderá a cada horario, por lo que se limitó a señalar que las actividades estarán relacionadas con las coordinaciones estatales de Guerrero y Michoacán.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández encabezarán los actos

Las actividades estarán encabezadas por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, quienes participarán en la presentación de las personas que asumirán las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Los actos tendrán lugar en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, específicamente en el Salón Olmeca del piso 2, ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Morena avanza en su organización estatal

La presentación de estas coordinaciones se produce en medio de los trabajos de organización interna y territorial de Morena.

Con Guerrero y Michoacán, el partido continuará definiendo las estructuras responsables de coordinar las actividades relacionadas con la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en cada entidad.

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