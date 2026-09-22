Morena publicará encuestas de coordinadores estatales rumbo a elecciones de 2027

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que el partido hará públicos los resultados de las encuestas utilizadas para definir a sus coordinadores estatales rumbo al Proceso Electoral 2026-2027, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera transparentar esos ejercicios.

Durante su conferencia semanal en la sede nacional de Morena, Montiel señaló que los estudios se darán a conocer de manera detallada, aunque precisó que la publicación ocurrirá una vez que concluya el proceso interno en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027.

“Las daremos a conocer detalladamente, una por una”, afirmó la dirigente partidista.

Hasta ahora, Morena ha definido a 10 coordinadores estatales, figuras que encabezarán las actividades políticas del movimiento en sus respectivas entidades.

Distintos medios han documentado que entre los perfiles ya designados se encuentran figuras de estados como Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo y Zacatecas.

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Morena esperará a concluir los 17 procesos internos

Montiel explicó que el partido no difundirá de inmediato los resultados parciales, sino que esperará hasta completar las definiciones pendientes.

La convocatoria interna de Morena contempla coordinaciones en los 17 estados que tendrán elección de gubernatura en 2027 y establece reglas específicas para el registro y selección de aspirantes.

La dirigente sostuvo que el objetivo es presentar posteriormente cada encuesta con sus resultados y metodología correspondiente.

Ariadna Montiel asegura que no hubo diferencias en encuestas espejo

La presidenta nacional de Morena también defendió el mecanismo aplicado para seleccionar a los coordinadores y aseguró que durante el proceso se tomó en cuenta a los partidos aliados.

Conferencia de Prensa del CEN de Morena. Martes 22 de septiembre 2026 https://t.co/FmU41yZrYW — Morena (@PartidoMorenaMx) September 22, 2026

Indicó además que las llamadas encuestas espejo, realizadas como contraste de los ejercicios internos, no presentaron diferencias sustanciales en sus resultados.

El proceso ha generado inconformidades entre algunos aspirantes y aliados. El Partido del Trabajo incluso ha planteado la posibilidad de respaldar a perfiles de Morena que no resulten seleccionados y ha cuestionado el método de definición de candidaturas.

La publicación de las encuestas será uno de los siguientes pasos del partido antes de avanzar hacia la definición formal de candidaturas para las elecciones de 2027.

IO