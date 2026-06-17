Morena, PVEM y PT lanzan proceso para elegir coordinadores de defensa de la transformación

Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) presentaron los lineamientos para la “Convocatoria de los coordinadores y coordinadoras de defensa de la transformación y la soberanía nacional”, proceso con el que la coalición busca fortalecer su estructura territorial rumbo a los próximos procesos electorales.

La conferencia fue encabezada por las dirigencias nacionales de los tres partidos, quienes destacaron que el objetivo es seleccionar perfiles que coordinen tareas organizativas, recorridos territoriales, asambleas y actividades de difusión sobre los logros de la llamada Cuarta Transformación.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, señaló que este proceso responde a la necesidad de mantener presencia en territorio, defender los avances del movimiento y respaldar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuándo iniciará el proceso interno de Morena, PVEM y PT?

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, informó que Morena publicará su convocatoria y que el proceso se realizará de manera conjunta con el PVEM y el PT, respetando las reglas internas de cada partido.

De acuerdo con lo explicado, los registros de aspirantes comenzarán el próximo lunes 22 de junio y se llevarán a cabo hasta el 27 de junio, por bloques de estados.

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La convocatoria estará dirigida a militantes, simpatizantes y liderazgos de los tres partidos que busquen participar en las tareas de organización territorial, defensa de la transformación y defensa de la soberanía nacional.

Hernández Mora explicó que la definición de las coordinaciones estatales se realizará mediante encuesta, con el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía sobre quién debe encabezar estos trabajos organizativos.

¿Qué buscan los coordinadores de defensa de la transformación?

Las coordinadoras y coordinadores estatales tendrán como base el trabajo casa por casa, las asambleas informativas y la movilización territorial.

Morena explicó que estas figuras también deberán participar en la difusión de los logros del movimiento, la defensa de la soberanía nacional y el combate a la desinformación que, según la dirigencia, se ha intensificado contra la Cuarta Transformación.

El proceso busca preparar a la coalición rumbo a las elecciones del próximo año, en las que habrá renovación de gubernaturas, así como procesos en distritos federales, presidencias municipales y diputaciones locales.

¿Qué dijo el Partido Verde sobre la convocatoria?

Karen Castrejón, presidenta nacional del PVEM, aseguró que su partido se suma al proceso como parte de una alianza que, dijo, ha sido exitosa en términos políticos y electorales.

La dirigente afirmó que el mecanismo debe desarrollarse con reglas claras, transparencia y piso parejo para quienes participen. También destacó que la unidad será el principal factor para fortalecer a la coalición, aunque reconoció que en un movimiento amplio pueden existir diferencias.

Castrejón señaló que el Partido Verde mantendrá su respaldo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y buscará aportar una agenda enfocada en bienestar social, protección del medio ambiente, acceso al agua y conservación de los recursos naturales.

🔴 EN VIVO | Conferencia de Prensa: Morena, Partido Verde y PThttps://t.co/SXisboOgsG — Morena (@PartidoMorenaMx) June 17, 2026

¿Alberto Anaya descarta fisuras en la coalición?

Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, afirmó que no debe existir duda sobre la continuidad de la alianza entre Morena, PVEM y PT.

El líder petista aseguró que la coalición “sigue firme” y que los tres partidos están cerrando filas para mantener el proyecto de la Cuarta Transformación.

Anaya también señaló que buscarán sumar a organizaciones sociales, campesinos, mujeres y jóvenes para defender la soberanía nacional. En su intervención, sostuvo que México debe mantener cooperación con otros países, pero sin subordinación.

El dirigente del PT afirmó que la coalición se prepara con tiempo para impulsar procesos transparentes y postular a los mejores perfiles, tanto mujeres como hombres, en las próximas contiendas electorales.

Con la presentación de esta convocatoria, Morena, PVEM y PT buscan ordenar su proceso interno, fortalecer su presencia territorial y llegar unidos a la definición de sus coordinaciones estatales.

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