Presidenta Sheinbaum destaca “unidad” en proceso de Morena rumbo a 2027 y da consejo a coordinadores estatales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este martes 29 de septiembre sobre el proceso interno de Morena para definir a sus 17 coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia matutina, la mandataria consideró que la selección dejó un escenario de unidad dentro del movimiento.

“Pienso que fue un proceso en donde hubo mucha unidad, eso fue muy bueno”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las designaciones.

Morena concluyó esta semana la definición de las coordinaciones en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027. Los nombramientos se realizaron después de encuestas internas y procesos de consulta impulsados por el partido.

¿Qué consejo dio Sheinbaum a los coordinadores de Morena?

Ante una pregunta sobre qué recomendación daría a los perfiles elegidos, Sheinbaum respondió con tres principios asociados al movimiento político del que proviene:

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“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

La Presidenta no profundizó en cada una de las designaciones ni hizo valoraciones particulares sobre los perfiles seleccionados.

Los nombramientos representan una etapa de organización política rumbo a 2027 y no sustituyen los procedimientos legales que deberán cumplirse posteriormente para formalizar candidaturas.

¿Quiénes son los 17 coordinadores estatales rumbo a 2027?

Entre los perfiles definidos aparecen Nora Ruvalcaba Gámez, en Aguascalientes; Julieta Ramírez Padilla, en Baja California; Manuel Cota Cárdenas, en Baja California Sur; Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche; y Cruz Pérez Cuéllar, en Chihuahua.

También fueron seleccionados Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera, en Colima; Beatriz Mojica Morga, en Guerrero; Carlos Torres Piña, en Michoacán; Jasmine Bugarín Rodríguez, en Nayarit; Clara Luz Flores Carrales, en Nuevo León; Santiago Nieto Castillo, en Querétaro; y Eugenio “Gino” Segura Vázquez, en Quintana Roo.

🇲🇽 #Morena | “Fue un proceso donde hubo mucha unidad”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las designaciones de Morena rumbo a las elecciones de 2027.



Señaló que quienes no resultaron seleccionados en las encuestas aún podrán participar en nuevas convocatorias para… pic.twitter.com/luU2xuhYZE — Gremio 51 (@gremio_51) September 29, 2026

La lista se completa con Elí César Cervantes Rojas, en San Luis Potosí; Imelda Castro Castro, en Sinaloa; Lorenia Valles Sampedro, en Sonora; Ana Lilia Rivera Rivera, en Tlaxcala, y Verónica Díaz Robles, en Zacatecas.

Las 17 entidades tendrán elecciones para renovar sus gubernaturas en 2027, por lo que estas coordinaciones marcarán la organización territorial de Morena durante los próximos meses.

IO