Predial en CDMX no aumentará: Clara Brugada anuncia eliminación de multas y recargos en 2027

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que el impuesto predial no aumentará durante su administración y anunció que en 2027 se eliminarán las multas y recargos para quienes tengan adeudos por esta contribución.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino, este miércoles 14 de octubre de 2026, la mandataria explicó que la medida busca facilitar la regularización de los contribuyentes que mantienen pagos pendientes.

Brugada sostuvo que su administración ha logrado incrementar los ingresos locales sin elevar el impuesto predial, lo que atribuyó a una mayor recaudación.

¿Qué pasará con el impuesto predial en CDMX durante 2027?

La mandataria capitalina afirmó que el predial no registrará incrementos durante su gestión y anunció facilidades para las personas que tienen adeudos.

De acuerdo con su mensaje, en 2027 no se cobrarán multas ni recargos a los contribuyentes con pagos pendientes del predial, con el objetivo de que puedan regularizar su situación fiscal.

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"El impuesto predial no ha subido ni subirá en CDMX. Lo único que ha aumentado es la recaudación", expresó Brugada.

La jefa de Gobierno relacionó este resultado con la confianza ciudadana en su administración.

El anuncio no precisa si el beneficio tendrá requisitos específicos, por lo que aún queda pendiente conocer las disposiciones para su aplicación.

CDMX reporta ingresos locales por 151 mil millones de pesos

Durante su informe, Brugada señaló que los ingresos locales de la Ciudad de México alcanzaron 151 mil millones de pesos en 2025.

Explicó que estos recursos permiten financiar proyectos relacionados con infraestructura, seguridad, vivienda y servicios públicos.

La mandataria sostuvo que el incremento de la recaudación refleja una mayor participación de los contribuyentes, sin necesidad de aumentar el impuesto predial.

¿Por qué surgió la preocupación por un posible aumento del predial?

El anuncio se produce en medio de inquietudes relacionadas con el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que contempla una actualización del registro de predios.

Algunos representantes del sector privado han expresado preocupación ante la posibilidad de que estos cambios se traduzcan en mayores obligaciones fiscales.

Frente a estos señalamientos, Clara Brugada reiteró su compromiso de no incrementar el impuesto predial durante su administración.

La jefa de Gobierno también destacó la importancia de rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos y responder a las necesidades de la población capitalina.

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