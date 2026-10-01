Mérida dará 100% de descuento en multas y recargos durante el Buen Fin 2026

El Cabildo de Mérida aprobó el Programa de Estímulo Buen Fin 2026, que permitirá a contribuyentes obtener la condonación del 100 por ciento de multas y recargos derivados de adeudos en el Impuesto Predial, el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y diversos derechos municipales.

El beneficio estará vigente del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2026, por lo que las personas con adeudos podrán regularizar su situación durante este periodo bajo las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de Mérida.

¿Qué impuestos y derechos tendrán 100% de descuento en multas y recargos?

El Programa de Estímulo Buen Fin 2026 en Mérida contempla la condonación total de las multas y recargos generados por el incumplimiento en el pago del Impuesto Predial y del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, siempre que los adeudos correspondientes sean cubiertos en una sola exhibición.

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La medida también incluye diversos derechos municipales, entre ellos los relacionados con el uso de locales o pisos en mercados públicos, así como el aprovechamiento de espacios ubicados en vías y parques municipales para establecimientos fijos o semifijos que cuenten con permiso vigente.

De esta manera, el programa busca facilitar la regularización de contribuyentes que mantienen pagos pendientes ante el Ayuntamiento de Mérida durante el periodo del Buen Fin.

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¿Cuándo estará vigente el Buen Fin 2026 en Mérida?

El estímulo fiscal podrá aprovecharse del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2026. Durante este periodo, las personas interesadas deberán cubrir los adeudos correspondientes para acceder a la condonación de multas y recargos prevista en el programa.

Un aspecto importante es que, para acceder al beneficio, los adeudos deberán pagarse en una sola exhibición, de acuerdo con las condiciones aprobadas por el Cabildo.