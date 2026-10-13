“Con el pueblo todo”, pero a puerta cerrada: diputados de Campeche sostienen reunión privada

A pesar de la consigna “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, plasmada en la entrada del salón de sesiones del Congreso del Estado, las y los diputados de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano (MC), PAN, PVEM, PT e independientes ingresaron al recinto para celebrar una reunión a puerta cerrada. Mientras el pueblo queda en el centro del discurso, los detalles de lo que ocurre tras las puertas permanecen fuera del alcance público.

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El ingreso de las y los legisladores se dio en medio de un marcado hermetismo. Sin explicaciones sobre el motivo de la convocatoria ni pistas sobre los temas que pondrán sobre la mesa, representantes de todas las fuerzas políticas se encaminaron al recinto para participar en este cónclave privado.

Hasta el momento, se desconoce qué asunto amerita reunir a las distintas bancadas bajo reserva. No se ha informado si discutirán algún tema legislativo, negociarán acuerdos políticos o atenderán algún otro asunto; por ahora, la agenda permanece tan cerrada como las puertas del salón.

Así, entre discursos de cercanía con la ciudadanía y reuniones de las que poco se sabe, las y los diputados mantienen el misterio sobre sus deliberaciones. La pregunta queda en el aire: si “con el pueblo todo”, ¿por qué el pueblo no sabe qué están discutiendo sus representantes? Por ahora, el lema se escucha fuerte, pero la información brilla por su ausencia.

JGH