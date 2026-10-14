Cabildo de Mérida aprueba propuesta para mantener sin aumento el predial en 2027

El Cabildo de Mérida aprobó la propuesta de Ley de Hacienda del Municipio para el ejercicio fiscal 2027, que contempla mantener sin aumento el impuesto predial por tercer año consecutivo.

La decisión fue avalada durante una sesión extraordinaria realizada en el salón Rosa Torre González del Palacio Municipal, como parte de la definición de las disposiciones hacendarias para el próximo año.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento plantea conservar las condiciones actuales del cobro del predial, sin aplicar un incremento general a este impuesto en 2027. La medida forma parte de la propuesta hacendaria municipal y busca evitar una mayor carga tributaria para los propietarios de inmuebles en la capital yucateca.

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La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada agradeció a los regidores que respaldaron la iniciativa y señaló que las modificaciones a la Ley de Hacienda responden a una planeación presupuestal orientada a atender las necesidades de la población.

Según expuso, el objetivo es distribuir los recursos municipales entre las prioridades de la ciudad sin aumentar el gravamen.

La presidenta municipal indicó que su administración enfrenta los desafíos derivados del crecimiento de Mérida mediante medidas de ahorro y el manejo de las finanzas públicas. También sostuvo que el Ayuntamiento busca cumplir sus compromisos y atender las demandas ciudadanas sin recurrir al endeudamiento municipal.

Patrón Laviada afirmó que los recursos públicos deben destinarse a las necesidades que plantea la población y reconoció que existen diversos problemas que requieren atención.

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En ese sentido, señaló que el gobierno municipal continuará trabajando en la prestación de servicios y la atención de las demandas de los habitantes.

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La edil también agradeció la participación de la Dirección de Finanzas y Tesorería, así como de las distintas áreas municipales que presentaron propuestas para integrar la iniciativa.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, los ajustes buscan incorporar criterios de justicia social y proteger a los sectores con menores ingresos.

Por último, Cecilia Patrón destacó que Mérida obtuvo este año una calificación crediticia triple A, resultado que atribuyó al manejo financiero del municipio.

Con la aprobación de la propuesta de Ley de Hacienda para 2027, el Ayuntamiento establece la continuidad de la política de no incrementar el predial por tercer año consecutivo, mientras avanza el proceso de definición de las disposiciones fiscales para el próximo ejercicio.