Diputados aprueban reforma a la Ley del ISR con 322 votos a favor y 115 en contra

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con 322 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, informó el órgano legislativo este miércoles 14 de octubre de 2026.

A través de su cuenta oficial de X, la Cámara Baja dio a conocer los resultados de la votación del dictamen con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la legislación fiscal mexicana.

La propuesta contempla reformas, adiciones y derogaciones a distintos artículos de la Ley del ISR, además de disposiciones de vigencia transitoria.

¿Cómo quedó la votación de la reforma a la Ley del ISR?

De acuerdo con la información difundida por la Cámara de Diputados, el dictamen recibió 322 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones.

El proyecto fue aprobado tanto en lo general como en lo particular, con lo que concluyó esta etapa de su discusión legislativa en la Cámara Baja.

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La publicación oficial no precisó qué grupos parlamentarios respaldaron o rechazaron la propuesta.

¿Qué cambios contempla la reforma al Impuesto sobre la Renta?

El dictamen aprobado establece modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y contempla disposiciones transitorias para regular la aplicación de las reformas.

Sin embargo, el mensaje difundido por la Cámara de Diputados no detalla los artículos modificados ni sus posibles efectos sobre contribuyentes, empresas o personas físicas.

Por ello, será necesario consultar el contenido íntegro del dictamen para conocer los cambios específicos, así como las fechas y condiciones previstas para su aplicación.

La aprobación anunciada corresponde a la votación realizada en la Cámara de Diputados y, por sí sola, no significa que las modificaciones ya estén vigentes.

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