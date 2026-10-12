Mérida mantendrá sin aumento el impuesto predial durante 2027

El impuesto predial en Mérida permanecerá sin cambios durante 2027, por lo que las familias no tendrán que enfrentar un incremento en esta contribución por tercer año consecutivo, lo cual forma parte de las propuestas fiscales del Ayuntamiento, que también incorporan ajustes relacionados con el desarrollo urbano y nuevos servicios municipales.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada informó en su conferencia matutina semanal que las iniciativas de la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos ya fueron presentadas ante el Consejo Municipal de Presupuesto y entregadas a los regidores para su revisión.

Noticia Destacada “Aquí no se tolera la corrupción”: Cecilia Patrón revela despidos de funcionarios por cobros indebidos en Mérida

Ambos documentos deberán ser enviados al Congreso del Estado antes del próximo 15 de noviembre, fecha límite para su presentación.

De acuerdo con la presidenta municipal, la elaboración de las propuestas tomó en cuenta las condiciones económicas de las familias, con el objetivo de evitar mayores cargas tributarias.

Noticia Destacada Oso y Blanquis vuelven a casa tras semanas bajo resguardo por ataque a una mujer en Mérida

Por ello, reiteró que el gobierno municipal no contempla aumentar el cobro del predial para el próximo ejercicio fiscal.

Las iniciativas también incluyen adecuaciones derivadas del nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU), que requiere actualizar disposiciones de la legislación municipal, incorporar nuevas denominaciones y establecer modificaciones relacionadas con los derechos y obligaciones en materia de desarrollo urbano.