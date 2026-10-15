Habrá una nueva negociación salarial en el IMSS tras rechazo de trabajadores al aumento del 6.8%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrirá una nueva mesa de negociación salarial, luego de que la mayoría de los trabajadores rechazara la propuesta de incremento del 6.8 por ciento presentada por su dirigencia sindical.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el director del IMSS, Zoé Robledo, realizará una evaluación para identificar alternativas que permitan mejorar las condiciones salariales y laborales del personal.

¿Habrá una nueva propuesta de aumento salarial para trabajadores del IMSS?

Sheinbaum señaló que Zoé Robledo analizará este jueves 15 y viernes 16 de octubre las posibilidades de presentar una nueva oferta salarial, después de los resultados de la consulta realizada entre los trabajadores.

La propuesta rechazada contemplaba un incremento global de 6.8 por ciento, integrado por un aumento de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

La presidenta aclaró que todavía no existe un porcentaje definido para la nueva negociación, pues primero deberán revisarse las posibilidades presupuestales del Instituto.

Noticia Destacada “NO” al 6.8%: Trabajadores del IMSS en Campeche muestran rechazo durante consulta sindical

"Todo tiene que estar en el marco de lo posible, nadie está obligado a lo imposible", expresó.

También indicó que las alternativas deberán considerar no solamente un mayor salario, sino otros aspectos relacionados con las condiciones de trabajo del personal médico, de enfermería y administrativo.

Sheinbaum destaca votación de trabajadores del IMSS para rechazar aumento

La mandataria destacó que la consulta sindical permitió a los trabajadores expresar libremente su inconformidad con el acuerdo salarial negociado por sus representantes.

Explicó que este mecanismo fue posible gracias a la reforma laboral impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fortaleció la participación de los trabajadores en las decisiones sindicales.

Sheinbaum subrayó que la mayoría de los participantes votó contra la propuesta salarial, por lo que corresponde a la dirigencia sindical buscar una nueva negociación con las autoridades del IMSS.

El rechazo fue confirmado por Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), quien solicitó retomar las negociaciones con el Instituto.

Finalmente, la presidenta sostuvo que cualquier nueva propuesta deberá buscar mayores beneficios para los trabajadores, dentro de las posibilidades financieras del IMSS y considerando también sus condiciones laborales.

IO