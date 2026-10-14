Trabajadores del IMSS votan aumento salarial de 6.8%; denuncian irregularidades en consulta sindical

La consulta sindical para determinar si los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aceptan el incremento salarial de 6.8 por ciento comenzó este miércoles 14 de octubre de 2026, en medio de denuncias de presuntas irregularidades por parte de integrantes del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS.

El proceso, organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), inició a las 8:00 horas en aproximadamente 670 casillas instaladas en centros de trabajo, de acuerdo con información del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Sin embargo, representantes del movimiento disidente cuestionaron la organización de la jornada y advirtieron sobre posibles inconsistencias en las boletas, los padrones y los mecanismos de conteo de votos.

¿Qué aumento salarial votan los trabajadores del IMSS?

La propuesta sometida a consulta contempla un incremento total de 6.8 por ciento, distribuido en 2.9 por ciento al sueldo tabular y 3.9 por ciento al concepto 11, este último libre de impuestos, según la información incluida en la boleta.

Los trabajadores deberán elegir entre las opciones "Sí estoy de acuerdo" y "No estoy de acuerdo", mediante una sola marca en el recuadro correspondiente.

Noticia Destacada Trabajadores del IMSS Bienestar protestan en el Hospital O'Horán de Mérida

Las casillas tienen previsto cerrar a las 21:00 horas, momento en el que comenzará el escrutinio público y se elaborarán las actas con los resultados de cada unidad.

Las comisiones sindicales deberán publicar los resultados finales dentro de las 12 horas posteriores al cierre de las urnas.

Trabajadores denuncian irregularidades durante consulta del IMSS

Rafael Soto, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, denunció presuntas anomalías durante la votación.

Entre los señalamientos mencionó boletas sin folio, falta de claridad sobre los horarios de cierre y dudas sobre la transparencia del conteo.

También cuestionó que los responsables del escrutinio en algunas unidades fueran designados por representantes sindicales.

Soto sostuvo que existe un rechazo mayoritario a la propuesta salarial entre los trabajadores, aunque hasta ese momento no se habían difundido resultados oficiales que permitieran confirmar esa afirmación.

Damian Momox Sánchez, enfermero de la Clínica 57 IMSS, denuncia supuestas irregularidades en el proceso de consulta del salario de los trabajadores del Seguro Social ya que asegura que en algunas clínicas comenzaron tarde el proceso, que presuntamente usan sedes alternas sindicales y que hay retención de documentos. — La Hora (@LaHoraMX) October 14, 2026

Señalan diferencias en padrones de votación del SNTSS

Los inconformes también reportaron posibles inconsistencias en los listados de personas con derecho a voto.

En la Delegación 2 Centro, sección XXXIII, señalaron que el número de trabajadores registrados sería de entre 260 y 280, mientras que el padrón publicado contiene 761 nombres.

En otra unidad, la Subdelegación 5 Centro, denunciaron una diferencia de aproximadamente 360 personas adicionales respecto de la plantilla que reconocen.

Estas acusaciones corresponden a los testimonios del movimiento disidente y no constituyen, por sí mismas, una confirmación de fraude electoral.

Los representantes del movimiento adelantaron que presentarían un primer informe de incidencias a las 15:00 horas.

Por ahora, la consulta continúa conforme al calendario previsto y se espera que los resultados oficiales permitan conocer si la mayoría de los trabajadores acepta o rechaza la propuesta de incremento salarial.

IO