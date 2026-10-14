Sheinbaum Pardo acusa oportunismo político en marcha del IMSS y promete atender demandas de trabajadores

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó de oportunista la participación de algunos actores políticos en la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizada el martes 13 de octubre en la Ciudad de México, aunque reconoció que existen demandas laborales legítimas que su gobierno debe atender.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 14 de octubre, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la presencia de integrantes de organizaciones sindicales y representantes de partidos políticos, entre ellos el Partido del Trabajo (PT), durante la movilización.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal atenderá las peticiones de los trabajadores y adelantó que solicitó al director del IMSS, Zoé Robledo, presentar esta misma semana un plan de acción para resolver los problemas identificados.

Sheinbaum critica participación de políticos en marcha del IMSS

La presidenta consideró que algunas organizaciones y actores políticos aprovecharon las demandas de los trabajadores del Seguro Social para participar en la protesta.

Al ser cuestionada específicamente sobre el respaldo de representantes del PT a las movilizaciones, respondió:

"Es muy oportunista".

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Sin embargo, evitó profundizar en sus señalamientos y pidió que cada persona sacara sus propias conclusiones.

La mandataria también presentó una imagen aérea de la marcha, obtenida de redes sociales, para que la ciudadanía pudiera observar la dimensión de la movilización.

Asimismo, sostuvo que algunas organizaciones sindicales participantes no representan a la totalidad de sus respectivos gremios.

IMSS deberá presentar plan para atender demandas de trabajadores

Sheinbaum afirmó que Zoé Robledo deberá entregarle esta misma semana un plan de acción para atender las exigencias laborales y los problemas en la prestación de servicios médicos.

Entre los asuntos prioritarios mencionó el desabasto de medicamentos en determinados hospitales, la falta de personal médico en algunos turnos y la situación contractual de trabajadores incorporados durante la pandemia.

También señaló que su administración analiza un incremento en las becas de médicos residentes, debido a que los montos actuales resultan insuficientes.

Respecto al suministro de medicamentos, explicó que ordenó verificar directamente las existencias en hospitales y farmacias.

Añadió que desde hace aproximadamente mes y medio se realizan encuestas a derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar para conocer si reciben todos los medicamentos de sus recetas.

Sheinbaum pide consulta sindical libre en el IMSS

La presidenta también se refirió a la consulta sindical programada para este miércoles 14 de octubre, mediante la cual los trabajadores del IMSS decidirán si aceptan la propuesta presentada por la dirección del instituto.

Explicó que solicitó que la votación se realice sin presiones ni orientaciones a favor de alguna de las opciones.

La consulta se llevará a cabo después de que algunos trabajadores manifestaron su desacuerdo con lo aprobado previamente en un congreso sindical.

Sheinbaum afirmó que esperará los resultados y reiteró que su gobierno mantendrá la atención a los problemas del sistema de salud.

"Lo que tengamos que resolver en el IMSS lo vamos a resolver", aseguró la mandataria.

IO