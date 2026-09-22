México lleva a la ONU mensaje de paz, soberanía y respeto al derecho internacional

México participa desde este martes 22 de septiembre en el Debate General de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas con una postura centrada en la defensa del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la protección de la población civil y la solución pacífica de los conflictos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Roberto Velasco, titular de la Cancillería, acudió a la apertura del debate en Nueva York en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mensaje mexicano buscará destacar durante los próximos días que las normas internacionales deben prevalecer sobre el uso de la fuerza y que la integridad territorial de las naciones debe respetarse de manera permanente.

¿Qué postura llevará México ante la Asamblea General de la ONU?

La Cancillería señaló que la delegación mexicana defenderá una agenda basada en el diálogo, la diplomacia y el multilateralismo como vías para responder a los conflictos internacionales.

México también pondrá énfasis en la protección de los derechos humanos de la población civil y en el respeto a la soberanía de los países.

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Esta posición coincide con otros planteamientos recientes de la política exterior mexicana, como el respaldo a la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales.

México también llevará agenda contra pobreza y desigualdad

La Secretaría de Relaciones Exteriores adelantó que otro de los ejes será atender las principales urgencias sociales a nivel global, en especial el combate a la pobreza y la desigualdad.

El Gobierno mexicano buscará que estos asuntos formen parte de las discusiones multilaterales junto con los temas de seguridad, derechos humanos y gobernanza internacional.

Roberto Velasco ya había realizado una visita de trabajo a Nueva York a principios de septiembre, donde destacó la reducción de desigualdades y la prosperidad compartida como componentes de la agenda económica del Gobierno mexicano.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) participó en la apertura del Debate General de la 81 #AGONU, esta mañana en Nueva York, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.



México estará presente los próximos días destacando la necesidad de consolidar que el derecho… pic.twitter.com/JAYjxjcPGc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 22, 2026

México apuesta por soluciones pacíficas a los conflictos

La SRE sostuvo que México promoverá un multilateralismo “eficaz, humano y centrado en las personas”, con el objetivo de impulsar soluciones políticas y diplomáticas a las crisis internacionales.

La participación mexicana en la Asamblea General también se desarrolla en un contexto de debates sobre guerras, seguridad, inteligencia artificial, cambio climático y reformas al sistema de Naciones Unidas.

México prevé mantener presencia durante los próximos días en encuentros bilaterales y multilaterales vinculados con la agenda internacional.

IO