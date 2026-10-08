Roberto Velasco se reúne con embajador de EU en México; abordan cooperación en seguridad y soberanía

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo este jueves 8 de octubre una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para revisar distintos asuntos de la agenda bilateral, principalmente los relacionados con la cooperación en materia de seguridad.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el encuentro se llevó a cabo durante la mañana en las instalaciones de la dependencia federal.

México y Estados Unidos revisan cooperación en seguridad

La Cancillería mexicana detalló que ambos funcionarios abordaron los resultados que consideran positivos en materia de seguridad, como parte de los mecanismos de colaboración establecidos entre México y Estados Unidos.

Durante la reunión, Velasco y Johnson también reiteraron los principios que orientan la relación entre ambos países, entre ellos el respeto a la soberanía y la integridad territorial.

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Asimismo, destacaron la importancia de mantener una cooperación sustentada en la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación.

SRE destaca principios de la relación bilateral con Estados Unidos

El encuentro forma parte del seguimiento a los asuntos que integran la agenda diplomática entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

En su publicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la cooperación en seguridad debe desarrollarse bajo principios de respeto entre ambas naciones.

Esta mañana, en la @SRE_mx, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (@USAmbMex), para dar seguimiento a distintos temas de la agenda bilateral. Conversaron sobre los resultados positivos de la cooperación en materia de seguridad con base en los principios que guían la relación: respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación. 🇲🇽🇺🇸 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 8, 2026

La dependencia no proporcionó detalles sobre acuerdos adicionales, compromisos específicos o próximas reuniones entre los funcionarios.

IO