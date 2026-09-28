México llama a reforzar cooperación con EU y Canadá sin subordinación ante retos de Norteamérica

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, afirmó que México busca profundizar la cooperación con Estados Unidos y Canadá para enfrentar los desafíos geopolíticos y económicos de Norteamérica, bajo una relación basada en el respeto a la soberanía y sin subordinación.

El mensaje fue emitido durante la inauguración de la quinta edición del North Capital Forum, encuentro realizado en la Ciudad de México del 27 al 29 de septiembre y que reúne a representantes de gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil de los tres países.

A través de su cuenta de X, Velasco sostuvo que ninguna nación puede construir su futuro de manera aislada y señaló que la coordinación regional debe traducirse en resultados concretos para las poblaciones de México, Estados Unidos y Canadá.

Velasco plantea cooperación “sin subordinación”

El funcionario mexicano enumeró cuatro principios que, dijo, deben guiar la relación regional: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutuos, así como cooperación sin subordinación.

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Durante el foro también se ha discutido la necesidad de mejorar la competitividad de Norteamérica, fortalecer las cadenas de suministro y preparar a las tres economías frente a cambios tecnológicos y geopolíticos.

North Capital Forum reúne a sectores público y privado

El North Capital Forum nació en 2022 como una iniciativa de la U.S.-Mexico Foundation y tiene como objetivo crear espacios de diálogo sobre el futuro de la integración regional. La edición de 2026 se desarrolla en Polanco, Ciudad de México.

Un gusto inaugurar la quinta edición del #NorthCapitalForum. Un espacio de diálogo entre el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil que cada año cobra mayor relevancia y contribuye a fortalecer nuestra región ante los desafíos geopolíticos que enfrentamos en… pic.twitter.com/Iqqf9Abnjg — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) September 28, 2026

Velasco agradeció la invitación de Enrique Perret, director de la U.S.-Mexico Foundation y fundador del encuentro, y destacó que este tipo de foros permiten discutir los retos comunes desde una perspectiva trilateral.

La relación entre México, Estados Unidos y Canadá atraviesa una etapa marcada por temas como comercio, seguridad, movilidad, innovación y cadenas productivas, asuntos que forman parte central de las discusiones del encuentro.

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