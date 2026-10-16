Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán reporta 90% de avance y 33 detenidos por asesinato del alcalde de Uruapan

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que la investigación por el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, registra un avance estimado del 90 por ciento, con 33 personas detenidas, entre ellas dos señaladas como presuntos autores intelectuales del crimen.

A un año del homicidio, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la FGE, presentó los resultados de las investigaciones realizadas en coordinación con autoridades federales y estatales.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario estuvo acompañado por el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, y el titular de Seguridad Pública estatal, José Antonio Cruz Medina.

¿Quiénes son los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo?

La Fiscalía identificó a Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, y Jorge Armando “N”, conocido como “El Lic.”, como dos de los detenidos investigados por su probable participación en la planeación del homicidio.

Vega Rodríguez explicó que la principal línea de investigación apunta a una posible represalia de integrantes de la delincuencia organizada contra las acciones de seguridad implementadas en Uruapan.

Entre los antecedentes mencionó la detención de René “N”, alias “El Rino”, identificado como presunto integrante de una organización criminal, así como los operativos realizados para combatir actividades ilícitas en el municipio.

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Fiscalía acumula más de 3 mil 500 actos de investigación

El encargado del despacho de la FGE detalló que, para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, las autoridades han realizado aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación y al menos 3 mil actuaciones periciales.

También se analizaron mil 200 horas de videograbaciones y se llevaron a cabo 200 mesas de inteligencia.

Como parte de las acciones operativas, se reportaron 15 inmuebles cateados, 18 órdenes de aprehensión cumplimentadas y el aseguramiento de ocho armas de fuego, además de 335 cartuchos y municiones.

En las labores de investigación y seguridad participaron aproximadamente 2 mil elementos de distintas corporaciones.

Caso Carlos Manzo: detenidos están próximos a enfrentar juicio

Vega Rodríguez informó que los procesos penales contra la mayoría de los detenidos están próximos a avanzar a la etapa de juicio, donde corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades conforme a las pruebas presentadas.

⚠️🚨 Reportamos durante rueda de prensa un avance estimado del 90 por ciento en el esclarecimiento del caso Carlos Manzo, con 33 personas detenidas, entre ellas las dos señaladas como presuntos autores intelectuales del ataque. ➡️ https://t.co/up4y2jESfR https://t.co/64ruMjZrCk — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 16, 2026

El funcionario reconoció la colaboración del Gabinete de Seguridad federal, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Finalmente, aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer completamente el homicidio, identificar a todas las personas involucradas y fortalecer los procedimientos judiciales.

La Fiscalía reiteró que el objetivo es evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas indirectas del asesinato del alcalde de Uruapan.

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